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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقّد تدريب طلاب المدرسة الفندقية بالخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين
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تفقّدت السيدة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، البرنامج التدريبي المنفذ لطلاب الثانوية الفندقية بإدارة الخارجة التعليمية - تخصصات "فني مضيف _ طاهي"، بالتعاون بين قطاع التعليم بالمحافظة والمركز الوطني للتعليم المزدوج، وذلك بفندق بيراميدز سكريت بمدينة الخارجة، يرافقها المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، والأستاذ وصفي حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية، والأستاذة انتصار علي مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالمديرية.

والتقت نائب المحافظ الطلاب وأجرت معهم حوارًا وديًا، وأثنت على البداية المبشرة للدراسة بالتخصص الفندقي الذي تم تطبيقه هذا العام لأول مرة بالمحافظة، مُوجهةً بالاهتمام بدراسة اللغات الأجنبية إلى جانب التدريب العملي للطلاب؛ لصقل الخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل.

وأوضحت نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير مبنى المدرسة الجديد بجوار مدرسة الشهيد سمير إسماعيل بحي البساتين، ومن المخطط دخوله الخدمة بداية الفصل الدراسي الثاني.

الوادى الجديد نائب محافظ الوادي الجديد جوله

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