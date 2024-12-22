صفحة جديدة.. أول تعليق من كولر بعد سداسية الأهلي أمام شباب بلوزداد

قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي حقق فوزًا كبيرًا ‏على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ‏الأحد، بإستاد القاهرة، في منافسات مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: علينا أن نكون سعداء بالفوز الكبير ‏على شباب بلوزداد وتسجيل ستة أهداف، دون أن نغفل التحديات الصعبة المقبلة، والتي تفرض ‏علينا أن نكون في كامل تركيزنا. ‏

وواصل المدير الفني حديثه: بعد التأخر بهدف أمام بلوزداد في الشوط الأول تحدثت مع ‏اللاعبين في فترة الاستراحة بين شوطي المباراة، وأكدت أنهم لاعبون كبار وعليهم إثبات ذلك ‏أمام الجمهور المتواجد في الملعب. ظهرت الثقة والتركيز والروح لدى اللاعبين في الشوط ‏الثاني، وهذا صنع الفارق بعد التعامل النفسي الجيد الذي قمنا به.‏

وعن هتافات الجماهير ضد اللاعبين قبل بداية اللقاء، قال كولر "رسالتي للجماهير أننا نبحث عن الفوز، والأمر رغبة مشتركة للاعبين والجهاز الفني والمشجعين، ولكن الأمر ليس بأيدينا فقط فهناك ظروف لكل مباراة".

وأشار إلى أنه يتمنى فتح صفحة جديدة للاعبي الفريق الأحمر، مؤكدا أن المباراة ستكون بداية قوية للأهلي.

وأكد كولر تفهمه لرغبة الجماهير في تحقيق الفريق للفوز دائمًا والتي تعد رغبة مشتركة مع ‏اللاعبين والجهاز الفني، لافتا إلى أن ظروف بعض المباريات قد تحول دون تحقيق ذلك، رغم ‏سعى الأهلي في كل مباراة لتحقيق الفوز.‏

واختتم مارسيل كولر تصريحاته، معربًا عن أمله أن تكون مباراة شباب بلوزداد صفحة جديدة ‏وبداية قوية لقادم المباريات التي سيخوضها الأهلي في المرحلة المقبلة.‏