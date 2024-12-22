إمام عاشور يرد على سخرية جماهير الزمالك منه في مباراة سيراميكا.. ماذا فعل؟

نشر إمام عاشور لاعب النادى الأهلي مقطع فيديو عبر استوري حسابه علي انستجرام عقب الفوز علي شباب بلوزداد الجزائري يظهر فيه الفنان الراحل علاء ولى الدين وهو يرد جملة عاشور عاشور الشهيرة من فيلم الناظر.

يأتى هذا الفيديو ردا علي سخرية جماهير الزمالك من إمام عاشور خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة حيث هتفوا بنفس الجملة عاشور عاشور"

حقق فريق الأهلي الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، بينما جاء أورلاندو بايرتس في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وستاد أبيدجان في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

