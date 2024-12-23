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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

لمرضى الجيوب الأنفية.. نصائح فعالة للتغلب على الحساسية في الشتاء

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية
نهى هجرس
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تعتبر الحساسية الداخلية مشكلة تحدث طوال العام لمرضى الجيوب الأنفية، ولكنك ستلاحظها بشكل أكبر خلال فصل الشتاء لأنك تقضي وقتًا أطول في المنزل ، بسبب الطقس البارد، ومن المحتمل أن تُغلق الأبواب والنوافذ لمنع البرد من الدخول. 

ومن خلال القيام بذلك، فإنك تُغلق أيضًا مسببات الحساسية داخل منزلك، وسيعمل نظام التدفئة لديك على إعادة تدوير الهواء الداخلي وأي مسببات للحساسية.

نصائح طبيعية للتخلص من حساسية الشتاء 

1. التنظيف  بانتظام

 تنظيف المنزل هو أحد أسهل الطرق للتعامل مع حساسية الشتاء الداخلية، يمكن للغبار والعفن ووبر الحيوانات الأليفة وعث الغبار أن يتواجد في أي مكان وتسبب العطس والسعال والاحتقان.

للحد من تعرضك لمسببات الحساسية الداخلية، حافظ على جدول تنظيف منتظم، قم بإزالة الغبار والتنظيف بالمكنسة الكهربائية بشكل متكرر، وخاصة تحت وخلف الأثاث، حيث يمكن أن تتراكم مسببات الحساسية بسهولة 

استخدام البخار

قم بتحضير ماء مغلي، ثم اترك البخار يصعد إلى أنفك لمدة 5-10 دقائق، يمكنك إضافة زيت الأوكالبتوس أو الزنجبيل لتعزيز التأثير.

غسل الأنف بالماء الدافئ 

 استخدم ماء دافئ ومحلول ملحي لتنظيف الأنف وتخفيف السعال.

استخدام المناديل المبللة

استخدم مناديل مبللة بالماء الدافئ لتنظيف الأنف وتخفيف الجفاف.

شرب الماء الدافئ

شرب الماء الدافئ يساعد على ترطيب الحلق والأنف.

السعال الحساسية الجيوب الأنفية مرضى الجيوب الأنفية حساسية الشتاء

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