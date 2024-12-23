يسجّل سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 23 ديسمبر 2024 استقرارًا قبل بداية تعاملات الصاغة، بناء على آخر تعاملات سجلها مساء أمس، وتسجيل انخفاض على المستوى المحلي، على الرغم من ارتفاع سعر الذهب عالميًّا، إذ حقق عيار 21 الأكثر تداولًا، تراجعًا بنحو 70 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 الاثنين 23 ديسمبر 2024 نحو 4308.5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 الاثنين 23 ديسمبر 2024 نحو 3770 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر الذهب عيار 18 الاثنين 23 ديسمبر عند 3231.5 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب الاثنين 23 ديسمبر 2024 نحو 30160 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بعد آخر انخفاض بالصاغة - صورة أرشيفية

سعر الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب الاثنين 23 ديسمبر 2024 نحو 2623.8 دولارًا للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال التعاملات، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات جديدة حول توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتتوجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأميركية المنتظر صدورها يوم الأربعاء المقبل، حيث تشير توقعات أداة "فيدووتش" التابعة لمجموعة CME إلى احتمال بنسبة 85.1% أن يقوم الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر الحالي. يُذكر أن خفض الفائدة يعزز جاذبية الذهب عبر تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.

وفي تطور آخر، تشير تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى توجه نحو خفض أسعار الفائدة قريباً، بعد صدور بيانات توضح استمرار قوة سوق العمل الأمريكية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، شهدت سوريا تطورا لافتًا، إذ تمكنت قوات المعارضة من السيطرة على مقاليد البلاد بعد هجوم خاطف أدى إلى فرار الرئيس بشار الأسد إلى روسيا، منهيةً بذلك 13 عامًا من الحرب الأهلية وستة عقود من حكم أسرته.

وعادة ما يعد الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، ما يعزز الطلب عليه في مثل هذه الظروف.