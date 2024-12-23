ظهرت وابنتها بصحبته.. زوجة ظافر عابدين تثير الجدل بالسوشيال ميديا

تصدر الفنان ظافر عابدين تريند السوشيال ميديا بعد ظهوره مع ابنته وزوجته التي أثارت جدلا كبيرا .

وحضر النجم التونسي ظافر العابدين برفقة زوجته وابنته،خلال حفل ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية، حيث رافقتاه على السجادة الحمراء أثناء تكريمه بجائزة الإنجاز العمري عن مسيرته الفنية في السينما. أعرب ظافر عن سعادته وامتنانه لهذا التكريم في مهرجان يعتبره قريبًا من قلبه وفي وطنه تونس.

زوجة ظافر العابدين هي جوان فاريل، فنانة بريطانية عملت في مجال الغناء وشاركت في العديد من الحفلات الموسيقية ببريطانيا، وقدمت عروضها في أماكن متعددة حول العالم، ولها العديد من المؤلفات الموسيقية.

لمشاهدة ظهور ظافر العابدين مع زوجته وابنته في حفل ختام مهرجان قرطاج السينمائي الدولي، يمكنك متابعة الصور التالية :