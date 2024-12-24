قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-12-2024
كوريا الجنوبية.. المعارضة تعتزم عزل الرئيس المؤقت لهذا السبب
ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب
بعد كندا وبنما.. ترامب يدعو لشراء جرينلاند من الدنمارك| ما القصة؟
مقتل عنصرين من داعش بضربة أمريكية في سوريا
كيف يعد الشيطان المؤمن بالفقر؟.. احذر 10 أمور تحرمك العيش بسلام
أمير هشام: كهربا يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي
أمير هشام يكشف تفاصيل الفيديو المتداول عن كهربا ويوجه نصيحة للاعب
كيف يغفر الله لي ذنوب اليوم؟.. تخلص من سبب المصائب بهذا العمل
انخفاض سعر الشاي اليوم.. أسعار السلع الأساسية الثلاثاء 24-12-2024
طائرة تجسس أمريكية تحلق فوق 7 دول وتقترب من الحدود الروسية
عمر الساعي يطلب الرحيل عن الأهلي في الشتاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

تدفئة جيدة وتغذية سليمة.. طرق التخلص من آلام المفاصل في الشتاء

المفاصل
المفاصل
×

آلام المفاصل تزداد في فصل الشتاء بسبب البرودة والرطوبة، مما يؤدي إلى تصلب العضلات والمفاصل. إليك بعض الطرق للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء:

1. التدفئة الجيدة

استخدم وسائد حرارية أو بطانيات كهربائية لتدفئة المفاصل.

احرص على ارتداء ملابس دافئة للحفاظ على حرارة الجسم.

خذ حمامات دافئة بشكل منتظم.


2. النشاط البدني المنتظم

مارس التمارين الخفيفة لتحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات حول المفاصل.

قم بتمارين الإطالة يومياً لتحسين مرونة المفاصل.

اختر أنشطة منخفضة التأثير مثل المشي أو السباحة في مياه دافئة.


3. التغذية السليمة

تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا-3 مثل السمك والمكسرات لتقليل الالتهاب.

احرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "د" والكالسيوم لدعم صحة العظام.

اشرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب المفاصل.


4. استخدام الكريمات والمسكنات الموضعية

استخدم الكريمات المخصصة لتخفيف آلام المفاصل التي تحتوي على مكونات مثل الكابسيسين أو المنثول.


5. تحسين بيئة النوم

استخدم وسادة مريحة لدعم المفاصل.

تأكد من أن سريرك دافئ ومريح.


6. العلاجات البديلة

جرب التدليك لتحسين الدورة الدموية وتخفيف التوتر في المفاصل.

قد تساعد جلسات العلاج الطبيعي أو الوخز بالإبر في تقليل الألم.


7. استشارة الطبيب عند الحاجة

إذا كانت الآلام شديدة أو مستمرة، استشر الطبيب للحصول على علاج مناسب مثل مضادات الالتهاب أو أدوية الروماتيزم.


نصيحة إضافية:

حافظ على وزن صحي، لأن الوزن الزائد يزيد من الضغط على المفاصل، خاصة الركبتين والوركين.

المفاصل آلام المفاصل العضلات والمفاصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق النبراوي نقيب المهندسين

اعتماد زيادة المعاشات وتجميد التوني.. 9 قرارات عاجلة من نقابة المهندسين

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

بونجاح

حقيقة حسم الأهلي صفقة بغداد بونجاح ووصوله القاهرة

الاهلي

مهيب عبدالهادي يعلن أولى صفقات النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية رسميا

صورة تعبيرية

ارتداء الملابس الثقيلة.. صقيع قادم من أوروبا يضرب مصر خلال ساعات

امام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور بعد انتقادات جماهير الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 20 بنكا

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025 (شروط القبول واجتياز كشف الهيئة)

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025 (شروط القبول واجتياز كشف الهيئة)

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

نواب البرلمان عن رسائل الرئيس السيسي من أكاديمية الشرطة: اتسمت بالشفافية

زراعة الشيوخ

زراعة الشيوخ توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطيات الترع

المسؤولية الطبية

مع جواز التصالح.. عقوبة الأطباء حال وفاة المريض بخطأ طبي

بالصور

أسرار من مطبخك.. وصفات للتخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي حسب النوع

الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي
الكحة والسعال الليلي

لمرضى الجيوب الأنفية في الشتاء.. 20 نصيحة للتغلب على الحساسية

20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء
20 نصيحة لتخفيف أعراض الجيوب الأنفية في الشتاء

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء .. نصائح لا تستغني عنها

أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء
أسباب جفاف وتشقق اليدين في الشتاء

باستخدام لبن الزبادي الخفيف الدسم.. طريقة عمل شيش برك صحي

الشيش برك
الشيش برك
الشيش برك

فيديو

الزمالك

الأزمة مخلصتش.. تطورات قضية الزمالك وبوبيندزا

محمد سعد

حلق شعره وساب دقنه.. تعرف على شخصية محمد سعد في فيلم الدشاش

ايمان عبد اللطيف

تحذير من شواطئ الإسكندرية ومطروح | ماذا قالت الأرصاد بشأن الطقس؟

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل هامة قبل صرف معاشات يناير.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: البحث عن الانسان

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي ( 2 )

خالد عامر

خالد عامر يكتب: حديث الرئيس.. الرسالة وصلت

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: البيت والأسرة.. أساس بناء الشخصية المستقرة نفسيًا واجتماعيًا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

المزيد