تدفئة جيدة وتغذية سليمة.. طرق التخلص من آلام المفاصل في الشتاء

آلام المفاصل تزداد في فصل الشتاء بسبب البرودة والرطوبة، مما يؤدي إلى تصلب العضلات والمفاصل. إليك بعض الطرق للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء:

1. التدفئة الجيدة

استخدم وسائد حرارية أو بطانيات كهربائية لتدفئة المفاصل.

احرص على ارتداء ملابس دافئة للحفاظ على حرارة الجسم.

خذ حمامات دافئة بشكل منتظم.



2. النشاط البدني المنتظم

مارس التمارين الخفيفة لتحسين الدورة الدموية وتقوية العضلات حول المفاصل.

قم بتمارين الإطالة يومياً لتحسين مرونة المفاصل.

اختر أنشطة منخفضة التأثير مثل المشي أو السباحة في مياه دافئة.



3. التغذية السليمة

تناول الأطعمة الغنية بالأوميغا-3 مثل السمك والمكسرات لتقليل الالتهاب.

احرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "د" والكالسيوم لدعم صحة العظام.

اشرب الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب المفاصل.



4. استخدام الكريمات والمسكنات الموضعية

استخدم الكريمات المخصصة لتخفيف آلام المفاصل التي تحتوي على مكونات مثل الكابسيسين أو المنثول.



5. تحسين بيئة النوم

استخدم وسادة مريحة لدعم المفاصل.

تأكد من أن سريرك دافئ ومريح.



6. العلاجات البديلة

جرب التدليك لتحسين الدورة الدموية وتخفيف التوتر في المفاصل.

قد تساعد جلسات العلاج الطبيعي أو الوخز بالإبر في تقليل الألم.



7. استشارة الطبيب عند الحاجة

إذا كانت الآلام شديدة أو مستمرة، استشر الطبيب للحصول على علاج مناسب مثل مضادات الالتهاب أو أدوية الروماتيزم.



نصيحة إضافية:

حافظ على وزن صحي، لأن الوزن الزائد يزيد من الضغط على المفاصل، خاصة الركبتين والوركين.