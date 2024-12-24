نسيت إننا في الشتاء.. فستان مايا دياب في «موريكس دور» يثير الجدل

أثارت الفنانة مايا دياب جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا بعد ظهورها بفستان جرئ بدون بطانة وشفاف في حفل الموريكس دور 2024.

ولفتت الفنانة مايا دياب الأنظار لها في حفل الموريكس دور 2024 بالفستان الاسود الجرئ.

وأطلت مايا دياب بفستان طويل وضيق شفاف، من منطقة البطن والخصر، مع قطعة قماش أسود ملفوفة حول جسمها من الكتف ثم الخصر إلى أسفل، من تصميم جان لويس ساباجي، الذي تتعاون معه مايا دياب دائما.

وقالت مايا دياب عن الفستان "هذا الفستان كان جاهزا للموريكس عندما كان الحفل سيقام في شهر سبتمبر، وعندما انتقل موعد الحفل لليوم أنا نسيت أننا في الشتاء والآن تذكرت".

اليكم الفستان المثير للجدل