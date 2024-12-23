إقبال كثيف على مهرجان القناطر الخيرية الأول للفنون

أكد ياسر فريد رئيس قصور ثقافة القليوبية أن مهرجان القناطر الخيرية الأول للفنون بمحافظة القليوبية يشهد إقبالا كثيفا من كافة الفئات العمرية، مشيرا إلى أن المهرجان يأتي ضمن مبادرة "بداية" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، ومحافظ القليوبية أيمن عطية.

وقال فريد إن المهرجان يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والعروض الموسيقية؛ ومن ضمنها معرض للكتاب وورش عمل مخصصة للشباب والأطفال، بالإضافة إلى محاضرات تعليمية تناسب كل الأعمار.

وأضاف أن أنشطة المهرجان تمتد من 19 إلى 25 ديسمبر الحالي وتتنوع الأنشطة لخدمة الأسرة المصرية صباحا ومساء، مشيرا إلى أن الورش الفنية المتنوعة تبدأ في الـ11 صباحا، وتتضمن الفن التشكيلي والحرف البيئية وفن الأركيت بخلاف المحاضرات الثقافية والتوعوية للشباب، بينما تبدأ الفقرات المسائية من الساعة الخامسة مساء، وتتضمن العروض الفنية المتنوعة والفرق الموسيقية العربية والتراثية والفنون الشعبية.

وأشار إلى أن كل الخدمات والفعاليات مجانية للجمهور دون أي رسوم أو أعباء، لافتا إلى أنه تم الترويج لفعاليات المهرجان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الدعوات التي تم تقديمها للمدارس ومراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدني.