دمه ثقيل .. تعليق ناري من أحمد شوبيرعلى تجديد عقد زيزو

وجه الاعلامي أحمد شوبير رسالة إلى والد اللاعب أحمد سيد زيزو بشأن تجديد عقد ابنه مع الزمالك.

وقال شوبير:الحقيقة موضوع نادي الزمالك مع زيزو بقى دمه ثقيل شوية بمنتهى الأمانة، أنا الحقيقة بطلب من والد زيزو أرجوك يا ريت قليلًا من الصمت لأن ده هيفيد زيزو وهيفيد نادي الزمالك طول الوقت فيه ضغوط على نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك وزيزو نفسه .

من ناحية اخرى يختتم نادي الزمالك اليوم تدريباته استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري والمقرر لها غدًا الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد جهاز الرياضة، وتأتي المباراة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

غيابات نادي الزمالك

ويعاني نادي الزمالك العديد من الغيابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة ومن بين هذه الغيابات هو محمود بنتايج الذي تعرض لإصابة في الكتف ويخضع للعلاج خلال الفترة الحالية، كما يغيب ناصر ماهر بسبب جدد أعراض إصابته في العضلة الخلفية، هذا بالإضافة إلى غياب نبيل عماد دونجا الذي تعرض للإيقاف بسبب الإنذارات.