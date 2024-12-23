بشكل منظم وهادف.. المنيسي: المبادرات حلول موجهة إلى مشكلات بعينها

قال الدكتور محمد حسن منيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إنّ الدولة المصرية تبذل جهودًا حثيثة وتولي اهتمامًا خاصًا للارتقاء بالمنظومة الصحية، موضحا أنّه كان هناك مشكلات صحية في كافة القطاعات المصرية، بالتالي القيادة السياسية الحكيمة وجهت فكرة المبادرات الصحية.

وأضاف «منيسي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المبادرات الصحية هي حلول موجهة إلى مشكلات بعينها بشكل منظم وهادف؛ للقضاء عليها، معلقا: «بدأنا بالقضاء على فيروس سي وتوفير العلاج بالمجان وبصناعة مصرية، ما أدى إلى حصول مصر على إشادة منظمة الصحة العالمية».

وتابع: «تسلّم الرئيس عبدالفتاح السيسي الجائزة الذهبية بالمستوى الذهبي لخلو مصر بالمعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية من فيروس سي، إذ يعتبر وسام على صدر كل مصري ووسام للقيادة السياسية خاصة أنه لا يوجد أي مشروع في العالم يستطيع القضاء على أمراض بهذا الشكل».

ولفت إلى أنّ المبادرات الصحية المصرية توالت بناء على هذه المبادرة الأولى الخاصة بالقضاء على فيروس سي، مثل المبادرات الخاصة بصحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، فضلاً عن مبادرة «100 يوم صحة».

