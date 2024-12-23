مياه القاهرة: برنامج تدريبي لمدة شهر لطلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة

نظمت شركة مياه الشرب بالقاهرة بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم العلاقات العامة برنامجا تدريبيا لطلاب وطالبات قسمى العلاقات العامة والإعلان بالكلية على مدار شهر كامل لتعريفهم على الإجراءات التى تتم داخل الإدارات التابعة لقطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة (المركز الإعلامى -التوعية – استطلاع الرأى – خدمة العملاء – الخط الساخن – خدمة العملاء) للتعامل مع جمهور عملاء الشركة (الداخلى – الخارجى) لبناء صورة ذهنية إيجابية والحفاظ عليها من خلال التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة وتنفيذ الأنشطة التوعوية المتنوعة بشراكات مع كافة الجهات المعنية والتابعة لمحافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدنى.

وتضمن التدريب ورش عمل مصغرة للتدريب على إنتاج المواد الفيلمية (موشن جرافيك) والتى تحمل رسائل للحث على ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ عليها ، وتجنب السلوكيات السلبية فى التعامل مع مياه الشرب، وجولات ميدانية للطلبة داخل مركز الإتصال بالشركة (الإدارة العامة للخط الساخن 125) للتعرف على الإجراءات التى تتم تجاه شكاوى العملاء منذ استقبال المكالمة وحتى انتهاء المشكلة والمتابعة مع العملاء بعد حل الشكوى.

وتعرف الطلاب أثناء التدريب على الخدمات التى تقدمها مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة من خلال زيارة ميدانية لمركز خدمة عملاء الوايلى بالمبنى الرئيسى لقطاع الإعلام وخدمة العملاء بالعباسية، وقنوات التواصل التى توفرها الشركة لعملائها عبر منصات التواصل الإجتماعى وآلية إدارات الحسابات الرسمية للشركة على منصات التواصل الإجتماعى وأساليب التعامل مع الشائعات والشكاوى الإعلامية.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى حرص الشركة على استدامة مشاركة كافة منظمات المجتمع ومنها المؤسسات التعليمية والجامعات لتحقيق أهداف الشركة فيما يتعلق ببناء وعى المواطن فى الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الإستهلاك والتصدى للسلوكيات السلبية.