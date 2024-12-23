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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

لجنة من مجلس الجامعات تتفقد موقع "كفر الشيخ الأهلية"| صور

رئيس جامعة كفر الشيخ واللجنة
رئيس جامعة كفر الشيخ واللجنة
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استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، لجنة مجلس الجامعات الأهلية برئاسة الدكتور ماهر مصباح رئيس المجلس، يرافقه الدكتور إبراهيم هلال، أستاذ نظم القوي الكهربائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، في زيارتها الأولى لجامعة كفر الشيخ لتفقد الموقع المخصص لإنشاء جامعة كفر الشيخ الأهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفي عثمان، المستشار الهندسي للجامعة.

ورحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بوفد لجنة مجلس الجامعات الأهلية، معرباً عن سعادته بتشريف اللجنة للوقوف على استعداد وجاهزية الجامعة لإنشاء جامعة كفر الشيخ الأهلية.

واستعرض الدكتور عبد الرازق دسوقي، ملف إنشاء جامعة كفر الشيخ الأهلية، بدءاً من استعراض تاريخ جامعة كفر الشيخ ومراحل إنشاء كلياتها وتصنيفات الجامعة الدولية وأعداد الموارد البشرية بها ومقوماتها المادية، وصولاً لعرض ملف الخطة الاستراتيجية المقترح لجامعة كفر الشيخ الأهلية وتقديم شرحاً مفصلاً له بداية من المساحة المخصصة للجامعة الأهلية ورؤية الجامعة وأهدافها واللائحة الداخلية، وكليات الجامعة خلال المرحلتين الأولى والثانية، والقواعد العامة للمنح الدراسية ونظم وأساليب ومناهج الدراسة، والمقومات المادية والموارد البشرية المتاحة وخطة الجامعة لتنمية الموارد.

عقب ذلك تفقدت اللجنة مقر المباني المخصصة للجامعة الأهلية، وقاعاتها الدراسية والتدريبية ومعاملها البحثية, مروراً بالمدرجات المركزية والمدينة الطبية لجامعة كفر الشيخ.

من جهته، وجه الدكتور ماهر مصباح رئيس مجلس الجامعات الأهلية، الشكر لرئيس جامعة كفر الشيخ، على حفاوة الاستقبال، مشيداً بما شاهده بجامعة كفر الشيخ من مقومات مادية وبشرية تتمثل في مشروعات إنشائية متميزة ومعامل بحثية متطورة وقاعات تدريسية وتدريبية مجهزة بأحدث الوسائط التعليمية التي تصب في خدمة العملية التعليمية .

وأضاف الدكتور إبراهيم هلال أستاذ نظم القوي الكهربائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس, أن الجامعات الاهلية تعتبر إضافة حقيقية لمنظومة الجامعات المصرية لإعداد خريج جامعي بمهارات تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي والدولي، مشيداً بملف خطة جامعة كفرالشيخ الأهلية والتقنيات الحديثة التي تمتلكها جامعة كفر الشيخ من معامل ومدرجات ودورها في خدمة البحث العلمي والارتقاء به وخدمة المجتمع.

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