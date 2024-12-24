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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

رسالة من كولر للاعبي الأهلي بعد سداسية بلوزداد وقبل مواجهة المصري

مارسيل كولر
مارسيل كولر
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وجه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة للاعبي الفريق، قبل مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها الخميس المقبل؛ ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري NILE.

كولر يطالب لاعبيه بصدارة جدول الدوري

كشف مصدر مطلع داخل النادي، عن مطالبة مارسيل كولر لاعبي الأهلي، بضرورة الفوز في موقعة الخميس المقبل؛ لاعتلاء صدارة جدول ترتيب المسابقة.

وأكد المصدر، أنّ المدير الفني للمارد الأحمر، شدد على لاعبيه أنّه لا بد من الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام المصري البورسعيدي، لاستعادة الانتصارات في المسابقة المحلة، والتي غابت عن الفريق في آخر مباراتين أمام الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، ولاعتلاء صدارة الجدول.

وأضاف المصدر، أن الفترة المقبلة، لن يكون فيها أي تهاون، لمنع نزيف النقاط ومواصلة الانتصارات بعد الفوز على فريق شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف أمس الأحد، في دوري أبطال أفريقيا.

واختتم أنّ المدرب السويسري أوضح للاعبيه أنّ المصري منافس قوي، ويحتل صدارة جدول ترتيب الدوري عن جدارة؛ حيث يضم بين صفوفه لاعبين على أعلى مستوى، يقودهم مدير فني جيد يتمتع بخبرة كبيرة في المسابقة.

موقف المصري والأهلي في الدوري

ويحتل المصري البورسعيدي، صدارة جدول ترتيب دوري NILE، برصيد 11 نقطة من 5 مباريات؛ بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، من 4 مباريات.

وحال فوز الأهلي أمام المصري في موقعة الخميس المقبل، سيصل رصيده للنقطة الـ11، وسيتساوى مع المصري ولكن المارد الأحمر سيتفوق بفارق الأهداف.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على شباب بلوزداد الجزائري بـ6 أهداف لهدف، في منافسات مباريات المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام المصري  البورسعيدى والقناة الناقلة

يواجه فريق الأهلي، نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس المقبل، على استاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى في الجولة السادسة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

النادي الأهلي المصري البورسعيدي القلعة الحمراء أحمد قندوسي رسالة كولر للاعبي الأهلي

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