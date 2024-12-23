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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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توك شو

المزيكا عشقي| شريف منير يكشف إطلاق فريق نوستالجيا باند

شريف منير
شريف منير
عادل نصار
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أعلن الفنان شريف منير، عن أطلاق فريق نوستالجيا باند، مشيرا إلى أن هذا الفريق يهتم في تقديم أعمال فنية عن حنين للماضي.

أطلاق فريق نوستالجيا باند 

وأضاف شريف منير، في لقاء مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، مساء اليوم الاثنين، أن المزيكا والعزف بالنسبة لي شيء في غاية الأهمية، وعشقي الحقيقي، متابعا أن معي في الفريق نبيل على ماهر، وهو من أهم عناصر فريق العمل.
وتستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، لأول مرة فريق نوستالجيا باند بقيادة الفنان شريف منير، اليوم الاثنين، الساعة 10:00 مساءً على شاشة dmc.
 

شريف منير إسعاد يونس نوستالجيا باند فريق نوستالجيا باند حنين للماضي

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