أخبار محافظة بني سويف.. إحالة مدرسين للتحقيق ونائب المحافظ يتابع حياة كريمة والمحافظ يتابع انتظام سير العمل

شهدت محافظة بني سويف، خلال 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث نستعرضها خلال السطور التالية:

وكيل تعليم بني سويف: إحالة إدارة مدرستين ببا للتحقيق بسبب التقصير

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة،والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب داخل المدارس في مختلف مراحل التعليم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي أعدته د.أمل الهواري وكيل الوزارة، الإشارة إلى جولتها المفاجئة التي أجرتها "اليوم" وزارت خلالها عددا من المدارس التابعة لإدارة تعليم ببا وشملت مدارس (الشهيد نعيم عاطف الإعدادية بنين، فابريقة ببا الابتدائية بنين، ببا الثانوية الصناعية العسكرية).

وتفقدت وكيل التعليم حجرات وفصول الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة ، علاوة على تفقد الأقسام والورش بالثانوية ومتابعة التدريب العملي للطلاب بأقسام نجارة الأثاث والكهرباء ، وأجرت حوارا مع الطلاب داخل ورش التدريب مطالبة بضرورة الالتزام في الحضور لكسب الخبرات والتدريب الجيد والاستفادة من مشروع رأس المال.

نائب محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

عقد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لتسليم مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي ببا وناصر.

وحضر الاجتماع، د.محمد جبر منسق عام المبادرة ، محمد بكري رئيس مركز ببا، شوقي هاشم رئيس مركز ناصر، هبة المنشاوي مدير منطقة تعمير بني سويف، محمد خلف، مصطفى صابر"شركة دار الهندسة" وممثلو دار الهندسة وجهاز تعمير شمال ووسط الصعيد، ورؤساء الوحدات المحلية المعنية، ووكلاء الوزارات، ومسؤولو القطاعات الخدمية وشركات المرافق ذات الصلة، ووحدة "حياة كريمة" بالديوان العام.

محافظ بنى سويف يتابع انتظام سير العمل بمجمع الخدمات الحكومية

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برنامجه الميداني لمتابعة انتظام ومستوى تقديم الخدمات بالوحدات والمنشآت الخدمية المنفذة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتواكب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030