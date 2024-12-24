أهم أخبار توك شو| كورونا وشلل أطفال اعرف الحقيقة.. التعليم تعلن ضوابط امتحانات نصف العام

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متحدث التعليم يكشف استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول.. فيديو



تحدث شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، عن استعدادات الوزارة لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

استشاري تخطيط: التطور العمراني يعكس رؤية مصر لجذب الاستثمارات



قال سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إن هناك تطورًا كبيرًا وملحوظًا في قطاع العمران في مصر منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات تأتي في إطار رؤية واضحة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

العلمية لمكافحة كورونا: المصريون استخدموا 216 مليون علبة مضاد حيوي خلال تسعة أشهر



أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن المصريين استخدموا 216 مليون علبة مضاد حيوي خلال تسعة أشهر فقط، مؤكدا أن هذا الاستخدام العشوائي يزيد من خطر مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، ما يعرض صحة المواطنين للخطر.



زاهي حواس: محدش يتصور إن لص يحاول يهرب 440 قطعة أثرية

اكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والمصريات، أن الشرطة ضيقت الخناق على لصوص الآثار في البر، وبالتالي اتجهوا إلى البحر، معلقا “محدش يتصور إن لص يحاول يهرب 440 قطعة أثرية كانت موجودة في قاع البحر بالإسكندرية”.



مفتي الجمهورية يوجه رسالة لـ الرئيس السيسي: سِر على بركة الله

قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، إن هناك توافقًا من قبل دار الإفتاء على العديد من المسائل التى تم طرحها في مشروع قانون الأحوال الشخصية.





عودة شلل الأطفال إلى غزة بعد 25 عامًا من الغياب

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «مرض شلل الأطفال.. أحدث التهديدات التي تواجه الصغار في غزة»، موضحة أن الأطفال الفلسطينيين في القطاع يعانون من مأساة إنسانية عميقة، مشيرا التقرير إلى أن هؤلاء الأطفال أصبحوا أشبه بالشيوخ من هول ما شاهدوه من ويلات الحرب.

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تحذر المواطنين من تناول المضادات الحيوية دون إذن الطبيب



أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن التمييز بين الالتهابات الفيروسية والبكتيرية يتطلب تقييم دقيق من الطبيب المعالج، مشيرا إلى أنه يمكن للطبيب فقط تحديد مدى الحاجة لاستخدام المضادات الحيوية بناءات عن الأعراض.



العلمية لمكافحة كورونا تطلق تحذيرا عاجلا.. ما القصة؟

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، الفارق بين الالتهاب الفيروسي والالتهاب البكتيري، مشيرا إلى أن التمييز بينهما يمكن أن يتم من خلال متابعة بعض الأعراض البسيطة.