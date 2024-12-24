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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار محافظة المنيا.. كدواني يشارك في اجتماع وزيرتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ويتفقد سوق اليوم الواحد ورئيس الجامعة يفتتح فرع البنك الأهلي

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
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شهدت محافظة المنيا عدة أحداث مهمة على مدار اليوم حيث شارك اللواء عماد كدواني محافظ المنيا  في اجتماع وزيرتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس كما تفقد سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال ضمن مبادرة " بداية" وقيامه بتوزيع سلع غذائية بالمجان على أهالي المنطقة وافتتح الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة  فرع البنك الأهلي بالحرم الجامعي .

محافظ المنيا يتفقد سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال ضمن مبادرة " بداية".

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال - السلخانة بحي جنوب مدينة المنيا، وذلك بعد زيادة عدد العارضين استجابة للإقبال الكثيف من المواطنين.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود المحافظة لتلبية احتياجات الأهالي من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق الاستقرار في الأسواق.


محافظ المنيا يشارك في اجتماع وزيرتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدنى لرفع كفاءة منازل الفئات الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير بيئة معيشية آمنة، بما يشمل تحسين المنازل، توصيل المرافق، وترميم الأسقف والأرضيات.

كما تم تسليط الضوء على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني ورجال الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير السكن الكريم لأهالي القرى المستهدفة.

رئيس جامعة المنيا يفتتح فرع البنك الأهلي بالحرم الجامعي 

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا فرع البنك الأهلي بمقرة بمركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي بحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وخالد عبد الله رئيس منطقة شمال الصعيد بالبنك الاهلي وعادل عبد الواحد مدير المنطقه الفرعيه بالمنيا واعضاء جهاز المنطقه الرئيسيه والفرعية ومديرو الفروع.

وقال الدكتور عصام فرحات، أن تواجد فرع البنك الأهلي داخل الحرم الجامعي يسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات المصرفية لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بفرع الجامعة بشكل تكنولوجي متطور يضمن التيسير عليهم  في تعاملاتهم المصرفية اليومية دون عناء أو مشقة.


جامعة المنيا تنظم قافلة شامله بالتعاون مع وزارة الشباب بملوي


تواصل جامعة المنيا تنظيم القوافل الشاملة بالقرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الانسان".

وأكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا  على حرص الجامعة علي المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا  لتقديم الرعاية الطبية وتنظيم الندوات التوعوية بمشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس. 
 

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