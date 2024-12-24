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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

8.7 % ارتفاعا في صادرات الأجهزة الكهربائية خلال أول 10 أشهر من 2024

أرشيفية
أرشيفية
ولاء عبد الكريم
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أكد المهندس محمد فتحي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال العام الجاري، حيث ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 8.7% خلال أول 10 أشهر من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن سوق الأجهزة الكهربائية في مصر يمتلك إمكانيات كبيرة للنمو، مدعومًا بالبنية التحتية المتطورة وجودة المنتجات المحلية التي تحظى بسمعة طيبة في الأسواق الدولية.

وأشار فتحي  إلى أن تشجيع التصدير يعد الحل الأسرع لتحقيق نمو الصناعة في مصر، مشددًا على أهمية تحسين خدمة ما بعد البيع، بما يشمل الدعم الفني، الصيانة، وتوفير قطع الغيار، لتعزيز ثقة العملاء في المنتجات المصرية.

من جانبه أوضح المهندس يوسف عثمان، أن مصر تشهد نموًا ملحوظًا في قطاع الصناعات الهندسية، مشيرًا إلى إطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة الكهربائية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ثلاجات قادرة على قتل البكتيريا والفيروسات، وأجهزة طهي ذكية تعمل أوتوماتيكيًا دون تدخل بشري. كما كشف أن هذه المنتجات تستهدف تقديم حلول متطورة تلبي احتياجات المستهلك المحلي والدولي بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأكد عثمان أن القطاع الهندسي يُعد من أهم القطاعات الواعدة التي تساهم في زيادة فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة في التصنيع المحلي.

ووفقًا لتقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، شهدت الصادرات الهندسية المصرية نموًا بنسبة 24.2% خلال أول 10 أشهر من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 4.392 مليارات دولار. وشهد شهر أكتوبر وحده ارتفاعًا بنسبة 14% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كانت الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية من أبرز المستوردين للمنتجات المصرية، بما يشمل دولًا مثل المملكة المتحدة، تركيا، السعودية، ليبيا، ونيجيريا. وأكد التقرير أن هذا الأداء يعكس السمعة الممتازة للمنتجات المصرية، التي تتميز بالجودة العالية والابتكار.

وأشار الخبراء إلى أن تطوير البنية التحتية الصناعية في مصر ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ودفع الشركات لتوسيع أنشطتها محليًا ودوليًا. وطالب المهندس محمد فتحي بضرورة وضع خريطة استثمارية للمشروعات الصناعية المطلوبة محليًا، لتعزيز التوسع في هذا القطاع الاستراتيجي وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

البنية التحتية الأجهزة الكهربائية اتحاد الصناعات غرفة الصناعات الهندسية

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