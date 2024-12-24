الأهلي يستعد للقاء شباب بلوزداد الجزائري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة 3 يناير 2025 على 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الجهاز الإداري بالنادي الأهلي، بإنهاء إجراءات استخراج تأشيرات السفر للجزائر للاعبين والجهاز الفنى من أجل الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

وكان قد فاز فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل في النادي الأهلي خلال مباراة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، كلا من وسام أبو على هاتريك وسجل ثلاثة أهداف كل من حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو.

يواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري.