باحث: الأكراد في سوريا تعرضوا لإبادة ونظام البعث حظر لغتهم وملابسهم

أكد الكاتب والباحث كريم شفيق، أنه يوجد 40 مليون كردي في المناطق الكردية، موضحًا أن الأكراد لهم اللغة الخاصة وهي اللغة الكردية ولهم عادتهم وأعيادهم الخاصة، لافتا إلى أن الأكراد في سوريا تعرضوا للهجمات سواء من تركيا أو النظام السوري.

وأشار "شفيق"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن وضع الأكراد في سوريا الآن معقد والأكراد في سوريا غير معترف بهم من الدولة وليس له حقوق مدنية أو تاريخية، موضحا أنه في ظل نظام البعث قائم على القومية العربية بنسخته المتشددة، مؤكدًا أن نظام البعث في سوريا أو العراق كان يعتبر أن الأكراد هم عرب.

وأوضح أن نظم البعث السوري حظر اللغة والملابس الكردية، والمناطق التي يعيش بها الأكراد لم تشهد تنمية أو تطوير منذ سنوات عديدة، قائلا: "لغم داخل دولة لا تعتبر بهم أو المجتمع المتنوع"، مؤكدًا أن الأكراد تعرضوا لعمليات إبادة على مدار سنوات عديدة، وهناك تنظيمات إرهابية تحاول أن تضيق من وجود الأكراد، ودائمًا ما ترى تركيا أكراد سوريا خطر عليهم.