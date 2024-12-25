الشاي أم القهوة يحمي من السكتة الدماغية؟.. الإجابة لن تتوقعها

تشير الدراسات الحديثة إلى أن تناول الشاي والقهوة قد يكون له تأثير على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ولكن هذا التأثير يعتمد على الكمية المستهلكة.

من الأكثر فائدة الشاي أم القهوة؟

يبدو أن تناول الشاي بكميات معتدلة قد يكون له تأثير وقائي ضد السكتة الدماغية، بينما قد يكون لتناول القهوة تأثير مشابه عند استهلاكها بكميات معتدلة.

ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول القهوة قد يزيد من المخاطر. لذا، يُنصح بالاعتدال في استهلاك كلا المشروبين ومراعاة الحالة الصحية الفردية، وفقا لما نشر في موقع “هيلثي".

ـ الشاي:

تناول معتدل: أظهرت دراسة أن شرب 3 إلى 5 أكواب من الشاي يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

تناول مفرط: لم تُشر الدراسات إلى زيادة في المخاطر مع زيادة استهلاك الشاي، بل قد يكون له تأثير وقائي.



ـ القهوة:

تناول معتدل: تناول 2 إلى 3 فناجين من القهوة يوميًا قد يكون مرتبطًا بتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

تناول مفرط: أشارت دراسة إلى أن شرب أكثر من 4 فناجين من القهوة يوميًا قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة تصل إلى 40%.



الجمع بين الشاي والقهوة: أظهرت دراسة أن تناول مزيج من 4 إلى 6 أكواب من الشاي والقهوة يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.