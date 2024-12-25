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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

زي وسام.. شوبير يتغزل بنجم الزمالك ويتساءل عن أسباب غيابه

شوبير
شوبير
ميرنا محمود
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أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن نجم الزمالك سيف الدين الجزيري عبر حسابه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتب شوبير :''الجزيري زي وسام أبو علي في الأهلي وغيابه غير مفهوم'' .

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة نادي طلائع الجيش ونادي الزمالك، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة السادسة في الدوري الممتاز.

ونجح جودوين شيكا في تسجيل الهدف الأول لطلائع الجيش في الدقيقة 36 من انطلاق المباراة بعد تمريرة سحرية له داخل منطقة الجزاء ليضعها بمهارة على يمين محمد عواد حارس الزمالك.

وسجل محمد شحاتة الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 42 من انطلاق المباراة من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل حسام اشرف الهدف الثاني في الدقيقة 45+4 من زمن الشوط الأول من تسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء لتسكن مرمى حارس طلائع الجيش وتعلن عن تقدم القلعة البيضاء بالهدف الثاني.

شوبير طلائع الجيش سيف الدين الجزيري وسام أبو علي

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