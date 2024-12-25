بعد الهزيمة القاسية من الأهلي.. لاعب بلوزداد يطالب بالرحيل من الفريق لهذا السبب

كشف الإعلامي أمير هشام مفأجاة نارية بشأن طلال بوصوف، لاعب شباب بلوزداد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أمير هشام: “صحيفة الخبر الجزائرية: طلال بوصوف، لاعب شباب بلوزداد، طالب بالرحيل من الفريق بعد دخوله في اشتباكات لفظية مع مدربه ورئيس النادي إثر الهزيمة القاسية من الأهلي”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوز كبيرا على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، بينما جاء أورلاندو بايرتس في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وشباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وستاد أبيدجان في المركز الأخير بنقطة وحيدة.