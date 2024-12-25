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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

السعودية تعزي أذربيجان في حادث تحطم الطائرة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل
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أعربت السعودية عن صادق التعازي والمواساة لذوي المتوفين ولأذربيجان حكومة وشعبا إثر حادث تحطم طائرة أذربيجانية في مدينة أكتاو غرب كازاخستان.

وأعربت وزارة الخارحية السعودية في بيان لها عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.


ولاحقا؛ ذكرت هيئة مراقبة الطيران الروسية في بيان إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطيار قرر القيام بهبوط اضطراري بعد اصطدام طائر به.


وأضافت السلطات في كازاخستان أنه تم تشكيل لجنة حكومية للتحقيق فيما حدث وأمرت أعضاءها بالتوجه إلى الموقع والتأكد من حصول أسر القتلى والجرحى على المساعدة التي يحتاجون إليها.

وأكدت الحكومة أن كازاخستان ستتعاون مع أذربيجان في التحقيق.

وأعرب رمضان قديروف زعيم الشيشان عن تعازيه في بيان وقال إن بعض الذين يتلقون العلاج في المستشفى في حالة خطيرة للغاية وإنه وآخرين سيصلون من أجل العلاج السريع.


وأصدر رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الأربعاء، توجيهات إلى الهيئات الحكومية ذات الصلة للتحقيق بدقة في أسباب حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية واتخاذ التدابير العاجلة.

ووفقا لوكالة "أذرنيوز" الأذربيجانية، أصدرت الخدمة الصحفية لرئيس أذربيجان بيانا بشأن حادث تحطم الطائرة المنكوبة، قالت فيه إن الرئيس إلهام علييف، الذي كان في طريقه إلى الاتحاد الروسي للمشاركة في القمة غير الرسمية لرؤساء دول رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبرج، أُبلغ بالحادث أثناء وجوده في المجال الجوي الروسي. وبمجرد علمه بالحادث، أصدر الرئيس تعليماته على الفور لطائرته بالعودة إلى أذربيجان.

وأضافت أن علييف أصدر توجيهات عاجلة للتحقيق بدقة في الحادث ويشرف شخصيًا على جميع الأمور المتعلقة به.


نجاة 10 روسيين
بدورها، قالت السفارة الروسية في كازاخستان، إنها على اتصال بسلطات الجمهورية بشأن حادث تحطم الطائرة الذي وقع في أكتاو، حسبما ذكرت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، حسب مكتب وكالة الأنباء الكازاخستانية في موسكو.

ووفقا لها، يمكن لأقارب القتلى في حادث تحطم الطائرة الذي وقع بالقرب من أكتاو الاتصال بالخط الساخن لوزارة الطوارئ الكازاخستانية.

وأفادت السفارة الروسية في كازاخستان بنجاة 10 روس من حادث تحطم الطائرة.


بوتين يعزي رئيس اذربيجان
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن تعازيه لإلهام علييف رئيس أذربيجان في سقوط ضحايا، اليوم الأربعاء، في حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية.

وأضاف بيسكوف "للأسف، اضطر الرئيس الأذربيجاني علييف إلى مغادرة سان بطرسبرج (حيث كان يعقد قمة). وقد اتصل به بوتين بالفعل وأعرب عن تعازيه فيما يتعلق بتحطم الطائرة الأذربيجانية في أكتاو".

وتابع: "نتعاطف بشدة مع أولئك الذين فقدوا أقاربهم وأصدقاءهم في حادث تحطم الطائرة هذا ونتمنى الشفاء العاجل لكل من تمكن من النجاة".

السعودية وزارة الخارجية تحطم طائرة أذربيجان

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