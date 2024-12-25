قبل شراء سيارة مستعملة.. 5 أشياء عليك الانتباه لها

شراء سيارة مستعملة قد يوفر عليك المال في البداية، لكنه يمكن أن يكون مخاطرة مكلفة إذا لم يتم فحص السيارة جيدًا.

الفحص قبل الشراء (PPI) هو أفضل طريقة لحماية استثمارك، وإليك خمسة أمور أساسية يجب أن تكون جزءًا من هذا الفحص:

1. فحص السيارة لدى متجر محايد وموثوق

تأكد من إجراء الفحص في مركز صيانة محايد لا علاقة له بالبائع.

الميكانيكي المستقل سيقدم تقييمًا موضوعيًا لحالة السيارة، مما يساعدك على تجنب أي تضليل.

2. فحص نظام التكييف باستخدام نظارات الأشعة فوق البنفسجية

إصلاح نظام التكييف قد يكون مكلفًا جدًا، لذلك من المهم فحصه بدقة.

اطلب من الميكانيكي استخدام نظارات الأشعة فوق البنفسجية للبحث عن تسربات.

العديد من أنظمة التكييف تحتوي على صبغة للكشف عن التسربات غير المرئية.

اكتشاف تسرب صغير في وقت مبكر قد يوفر عليك الكثير من المال لاحقًا، خاصة خلال الصيف الحار.

3. مسح جميع الأنظمة الإلكترونية بحثًا عن رموز الأعطال

المشكلات المخفية داخل الأنظمة الإلكترونية لا يمكن اكتشافها بسهولة أثناء القيادة التجريبية.

اطلب من الميكانيكي مسح كمبيوتر السيارة لاستخراج رموز الأعطال.

هذه الرموز يمكن أن تكشف عن مشاكل حالية أو تاريخية في المحرك، ناقل الحركة، أو أنظمة أخرى.

تأكد من الحصول على تقديرات للإصلاحات لاستخدامها في التفاوض مع البائع.

4. فحص أنظمة التوجيه والتعليق

تؤثر هذه الأنظمة على أداء السيارة وسلامتها.

تأكد من فحص الوصلات الكروية، قضبان الربط، البطانات، ومحامل العجلات.

اطلب من الميكانيكي التحقق من أي حركة غير طبيعية في المكونات أو تسربات سائل التوجيه.

الكشف المبكر عن الأجزاء البالية يمكن أن يوفر عليك نفقات كبيرة ويضمن سلامتك.

5. التحقق من تسرب السوائل الأساسية

تسرب السوائل مؤشر خطير يمكن أن يؤدي إلى أضرار جسيمة إذا تم تجاهله.

اطلب من الفني فحص تسربات زيت المحرك، سائل التبريد، وسائل ناقل الحركة.

انخفاض مستوى أي من هذه السوائل قد يؤدي إلى أضرار كبيرة في المحرك أو ناقل الحركة، مما قد يجعل السيارة غير قابلة للاستخدام.

الفحص قبل الشراء ليس مجرد خطوة إضافية، بل هو ضرورة لضمان أن السيارة المستعملة التي تنوي شراؤها لن تكون عبئًا مستقبليًا.

مع هذه الفحوصات الأساسية، يمكنك اتخاذ قرار شراء مستنير وحماية استثمارك.