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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

نور النبوي يتحدث عن كواليس فيلم الحريفة ونجاحه

نور النبوي
نور النبوي
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تحدث الفنان نور النبوي عن كواليس فيلم الحريفة ونجاح الفيلم، قائلا:" خلال التجهيز لفيلم الحريفة كنا نقوم بلعب كرة القدم مع بعضنا البعض".

واسترسل النبوي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: فيلم الحريفة يعطي أمل للمواطنين، ومع قراءتي لسيناريو الفيلم اعجبت به للغاية، متابعا:" كنت مهتم بتقديم فيلم ينال إعجاب الجمهور".

وتابع: سعيد للغاية بنجاح فيلم الحريفة، مضيفا: المؤلف إياد صالح أبدع في كتابة الفيلم وأفكاره مختلفة تماما.

فيلم الحريفة يضم كوكبة من النجوم الشباب على رأسهم نور النبوي، وأحمد غزي، وكزبرة، ونور إيهاب، ودونا إمام، ونورين أبو سعدة، وسليم الترك.

والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين، وأحمد فهمي، وأسماء جلال، بالإضافة إلى الظهور المميز لنجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين

نور النبوي فيلم الحريفة الفنان نور النبوي

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