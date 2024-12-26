فرص واعدة لنمو صادرات مصر من الجبن المطبوخ بقيمة 94.2 مليون دولار

كشف الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس وحدة ذكاء الأعمال بالمجلس، عن وجود فرص كبيرة لنمو صادرات مصر من الجبن المطبوخ بقيمة 94.2 مليون دولار، وذلك لأربع دول رئيسية خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لتقرير "خريطة إمكانات التصدير" الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.

وأوضح الضوي، خلال ندوة نظمها المجلس لتحليل اتجاهات السوق العالمي للأجبان المطبوخة، أن السوق السعودية تمثل أبرز الفرص التصديرية بقيمة نمو محتملة تصل إلى 56 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، تليها ليبيا بـ18 مليون دولار، ثم العراق بـ13 مليون دولار، وأخيرًا الإمارات بـ7.2 مليون دولار.

وقال إن المملكة العربية السعودية تعد المستورد الأول عالميًا للأجبان المطبوخة (رمز النظام المنسق 040630)، حيث تمثل 11% من إجمالي الواردات العالمية، محققة معدل نمو سنوي بنسبة 15% خلال الفترة من 2019 إلى 2023. وفي المقابل، تحتل ليبيا المرتبة العشرين عالميًا في استيراد الجبن المطبوخ، حيث بلغت وارداتها 32 مليون دولار (بما يعادل 7 آلاف طن) في عام 2023، مع تحقيق نمو بنسبة 2% في قيمتها منذ عام 2019.

في سياق متصل، ذكر الضوي أن هناك إمكانات تصديرية واعدة أيضًا لمستحضرات الطعام (رمز النظام المنسق 210690)، خاصة إلى الولايات المتحدة، التي تظهر فرصة نمو بقيمة 48 مليون دولار، بالإضافة إلى الإمارات وليبيا كمراكز تصدير محتملة.

وأشار المجلس إلى أهمية الاستفادة من هذه الفرص غير المحققة لتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الصادرات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.