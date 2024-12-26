رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال صيانة المقاعد بكورنيش النيل

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال صيانة وإصلاحات البرجولات والمقاعد الخشبية بكورنيش النيل بالمدينة، ابتداءً من ميدان الإبروتيل وصولا حتى بنك الإسكندرية بالممشي السياحي بطول حوالى 1700 م تقريباً.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، بتكثيف أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.



وأوضح الشرابى أنه بناء على توجيهات محافظ الأقصر تجري أعمال صيانة للبرجولات والمقاعد وإستراحات المواطنين المصنوعة من الخشب، مشيراً إلى أن الأعمال تجرى على قدم وساق ، حيث تم الانتهاء تماماً من أعمال الصيانة ورفع كفاءة لعدد (٦) برجولات بدءً من أمام مبنى فندق إيتاب وصولاً حتى مبنى ديوان عام المحافظة، وتجري الآن أعمال الدهانات برش طبقة السيلر كبطانة، وجاري العمل بأقصى جهد ممكن لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها وتحسين الصورة البصرية.