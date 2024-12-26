حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر يستمع لمشكلات أصحاب المشروعات الصغيرة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر برئاسة عماد سيف الدين، أمين المحافظة ، اجتماعا تنظيما بحضور النائب محمد كمال مرعي امين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، ود.مني عبدالله عضو أمانة المشروعات بالحزب وعضو مجلس النواب ،وحضور أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، المهندس أحمد الدقاق ،ومحمد يوسف سليمان أمين أمانة المشروعات بالحزب بالمحافظة.



وفي بداية الاجتماع وجه النائب محمد كمال مرعي أمين أمانة المشروعات المركزية بالحزب، الشكر لأمانة الحزب بالمحافظة ، على تواجدهم المستمر في الشارع والاحتكاك بمشاكل المواطنين والعمل علي حلها ، حيث أن حزب مستقبل وطن هو الأكبر في مصر ويمتلك كوادر في كل المحافظات والأمانات على مستوى المراكز.



و وجه النائب محمد كمال مرعي ، أمانة المشروعات الصغير بحزب مستقبل وطن بالمحافظة ،بالاستعداد لمعرض تراثنا الذي سيقام في مدينة الغردقة والعمل علي جذب العارضين مؤكدا أن الصناعات الحرفية والتراثية والخاصة بالطابع السياحي ميزة تمتلهكا محافظة البخر الأحمر ويجب العمل علي استغلالها

فيما قالت د. مني عبدالله عضو مجلس النواب ،وعضو الامانة المركزية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن ، أن الأمانة حريصة علي التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والعمل علي أي معوقات تواجههم قائلة: كما أن الامانة حريصة علي التاكيد من تطبيق قانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة بما يحويه من حوافز وتيسيرات لأصحاب تلك المشروعات.



فيما رحب عماد سيف الدين الأمين العام للحزب بالمحافظة ، بأمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأمانة المركزية بالحزب مشيرا أن الحزب حريص علي تذليل العقبات امام أصحاب المشروعات الصغيرة بل وتعمل علي المساهمة في إقامة المعارض ، والتواجد في المنطقة الصناعية بالغردقة عبر المبادرات التي يقدمها الحزب.



في ذات السياق قال المهندس أحمد الدقاق أمين التنظيم بالمحافظة ،أن الأمانة بالمحافظة حريصة علي نشر ثقافة العمل الحر عبر المشروعات الصغيرة واهميتها ، والتوعية بقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والذي يمنح مميزات كثيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة.



فيما قال محمد يوسف سليمان، تم تكليف الامناء المساعدين وأمناء المدن بعمل حصر كامل للحرف اليدويه داخل محافظه البحر الاحمر .وتم التنسيق لعمل لقاء مع أصحاب الأعمال داخل مقر الحزب اسبوعين لعرض كافه المعوقات وحلها وعرضها على لجنه المشروعات بالحزب.



وفي سياق متصل وجه سامح ابراهيم صاحب مشروع صغير بالمجمع الصناعي بالغردقة علي توجيه الشكر لامانة المشروعات الصغيرة بحزب مستقبل وطن قائلا: أنه بمجرد طرح مشكلاتنا التي تتعلق ببنك الصادرات امس خلال لقاء لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، فوجئت بأن البنك ثاني يوم اتصل ووعد بحل كافة المشكلات البنكية ،لبدء الاستيراد وشراء المعدات، موجها الشكر للجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب.

فيما وجهت معالي حسين صاحبة مشروع مصنع اثاث بالمجمع الصناعي بالغردقة الشكر للجنة المشروعات بمجلس النواب قائلة: منذ ثلاث سنوات عرضنا مشكلتنا علي أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الاحمر وعلي الفور تم التواصل بالنائب محمد كمال مرعي الذي داعنا للجنة في مجلس النواب وتم عرض كافة مشاكلنا وقام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وهيئة التنمية الصناعية والمحافظة وتم تذليل كافة العقبات أمامنا.



وفي نهاية الاجتماع كرمت أمانة مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأمين أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن