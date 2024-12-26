ماذا يحدث عند تناول الطعام المطهي في"الإير فراير" .. إليك الفوائد والأضرار

أثارت المقلاة الهوائية، المعروفة باسم "الإير فراير"، جدلاً واسعًا حول تأثيرها على الصحة العامة، وارتباطها بزيادة أو تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

يأتي هذا في ظل تزايد اهتمام الناس بالبدائل الصحية في الطهي، ما يجعل الإير فراير خيارًا شائعًا بين الأسر، لكنه يتطلب وعيًا وإرشادات دقيقة لضمان الاستفادة الكاملة من فوائده دون التعرض لمخاطر محتملة.

أكد الدكتور عبداللطيف المر، خلال لقاء مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" عبر قناة "صدى البلد"، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة، أن استخدام الإير فراير يعد أقل ضررًا من الوسائل التقليدية مثل القلي بالزيت أو الميكرويف.

وأشار الدكتور المر إلى أن المقلاة الهوائية أو الإير فراير تعتمد على استخدام كمية محدودة للغاية من الزيت، مما يقلل الدهون المشبعة في الطعام، ويجعلها خيارًا صحيًا مقارنة بالقلي التقليدي. وأضاف أن درجات الحرارة العالية المستخدمة في قلي الطعام بالزيت تؤدي إلى إنتاج مواد مسرطنة قد تهدد صحة الإنسان.

على الرغم من هذه الفوائد، يدعو الخبراء إلى ضرورة استخدام الإير فراير بطريقة صحيحة، حيث يجب الالتزام بدرجات الحرارة الموصى بها وعدم الإفراط في استخدام الزيت حتى لا تفقد العملية مزاياها الصحية.

وأوضح الدكتور المر أن تقليل استخدام الزيوت في الطهي له تأثير إيجابي على صحة القلب، كما يسهم في تحسين النظام الغذائي العام وتقليل احتمالات الإصابة بالسمنة، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة.

وتابع قائلاً إن الوسائل الحديثة للطهي يجب أن تُستخدم بحكمة لتحقيق فوائدها الصحية دون إهمال القواعد الأساسية للتغذية السليمة، مثل تنويع الأطعمة وتقليل الأطعمة المعالجة والمقلية.