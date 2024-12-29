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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

«إحنا بعيد جدا».. محمد صلاح يفجر مفاجأة عن مستقبله مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد
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أعرب محمد صلاح، نجم ليفربول، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على وست هام يونايتد بنتيجة 5-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح، الذي قدم أداءً مميزًا بتسجيله هدفًا وصناعته لهدفين اليوم، قال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": “أنا سعيد بالنتيجة.. سجلنا هدفًا مبكرًا، وسيطرنا على المباراة بشكل ممتاز”.

وعن تمريرته الحاسمة لهدف كودي جاكبو، أضاف: “يشبه الهدف الذي سجلناه أمام آرسنال.. كنت متسللًا آنذاك وتركت الكرة لداروين (نونيز)، هذه المرة كان لوتشو (لويس دياز) يصرخ خلفي، وتمكنت من تمرير الكرة إلى كودي.. إنها لعبة ذكية”.

وأكد صلاح، أن هدفه الأساسي هو التتويج بالدوري الإنجليزي: “الشيء الوحيد الذي يشغلني؛ هو فوز ليفربول باللقب، وأريد أن أكون جزءًا من ذلك، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق هذا الهدف”.

وتابع: “هناك فرق قوية تنافسنا، لذا علينا أن نظل مركزين ومتواضعين، ونواصل التقدم، أستمتع بالمباريات، وأسعى دائمًا لتقديم المزيد”.

وعن مستقبله مع ليفربول وتجديد عقده؛ أجاب صلاح بشكل مقتضب: “لا، نحن بعيدون جدًا عن ذلك، ولا أريد الحديث عن الأمر في وسائل الإعلام”.

أما بشأن الحادثة التي وقعت بينه وبين المدرب السابق يورجن كلوب، في مواجهة الموسم الماضي أمام وست هام؛ كشف صلاح عن أجواء غرفة الملابس بعد المباراة: “اللاعبون تذكروا ما حدث هنا الموسم الماضي، وضحكوا بشأنه، فيرجيل (فان دايك) بدأ المزاح، وضحكنا جميعًا، لم تكن لحظة جيدة وقتها، لكن هذه اللحظة أفضل بكثير”.

وبهذا الفوز، يواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب البريميرليج، بينما يَظهر محمد صلاح بوضوح كلاعب قائد في الفريق، يسعى إلى دفع النادي نحو منصة التتويج مجددًا.

محمد صلاح ليفربول وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز

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