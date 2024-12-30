مع انخفاض درجات الحرارة.. مشروبات للتدفئة في الشتاء

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، بعض المشروبات للشعور بالتدفئة مع انخفاض درجات الحرارة فى الشتاء.

مشروبات الشتاء وسيلتك للتدفئة والتغذية الصحية:

1-الكاكاو الساخن الكريمي يفضل شربه مع قطع بسكويت القرفة لزيادة التدفئة.

2.شراب القرفة بالحليب أو الزنجبيل بالحليب حيث أن الجنزبيل يفيد في آلام المفاصل، وبإضافته للحليب تتضاعف الفائدة.

3. شراب الزنجبيل بالقرفة يبعث على الدفء وينشط الدورة الدموية، ويفيد في تقليل الكوليسترول.

4. شراب الحلبة بالحليب فالحلبة لها فوائد عديدة فهي تمد الجسم بالحديد والفيتامينات المقوية .

5.المغات هو من المشروبات الشهيرة التي تدخل فيها العديد من الأعشاب لكنه يزيد الوزن نظرا للمكونات الغذائية العالية بهذا المشروب.

6-مشروب الليمون بالعسل هذا المشروب مفيد ومهديء وينقي الجسم من السموم، ويستخدم كوقاية من البرد والأنفلونزا فنجان منه فى المساء يمنح الجسم الدفء، وللأعصاب راحة تؤدي إلى نوم عميق.

7.البليلة الساخنة - مشروب القمح وهو مشروب مفيد غني بفيتامين (B) قدميه لأبنائك صباحا ومساءا عند الخروج للمدرسة.