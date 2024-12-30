طريقة تخزين القرنبيط في الفريزر لمدة عام

قدم الشيف محمد عمر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ،طريقة تخزين القرنبيط في الفريزر.



لتخزين القرنبيط بطريقة صحيحة في الفريزر لابد من إتباع الخطوات التالية، ولكن ينصح بعدم تخزينه طازج في الفريزر مباشرة لأن ذلك يسبب تغير اللون.





أولا يجب إزالة رأس القرنبيط وغسله جيدا لإزالة أي أتربة به.

ثم نقوم بتقطيع القرنبيط إلى قطع كبيرة أو صغيرة حسب الرغبة.



نقوم بوضع إناء على النار به كمية من الماء المغلي ثم نضيف زهرات القرنبيط به لمدة دقيقتين فقط.



نحضر وعاء آخر ونقوم بملئه بالماء المثلج ثم نخرج القرنبيط من الماء المغلي ونضعه في الماء المثلج لمدة دقيقتين أيضا.



نحضر مصفاة ونقوم بوضع القرنبيط بها بعد وضعه في الماء المثلج ونتركه حتى يجف.



نحضر صينية بها ورق زبدة ونقوم بوضع قطع القرنبيط بجانب بعضها، ونضعها في الفريزر حتى يتجمد حيث أنه لا يصح وضع القرنبيط في كيس مباشرة حتى لا يصبح قطعة واحدة ويصعب فكها بعد ذلك.



نقوم بوضع القرنبيط في كيس محكم الغلق ونحفظه في الفريزر ويمكن بهذه الطريقة حفظ القرنبيط لمدة عام.

