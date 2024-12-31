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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

مفاجآت في تطبيق جمارك على الهواتف القادمة من الخارج .. ما القصة؟

هاتف
هاتف
عادل نصار
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كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل فرض جمارك على الهواتف القادمة من الخارج، موضحا أنه لم يتبين حتى الآن موعد تنفيذ القرار.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن أي شخص قادم من الخارج ومعه هاتف استخدام شخصي لن يدفع عليه جمارك.

ولفت محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الشخص لو معه هاتفين يدفع جمارك على أحدهما والآخر معفي، وهذا بحسب تصريحات وزير المالية. 

واستكمل حديثه أن أي هاتف يكون قادم من الخارج بخطين يأتي له رسالة أن عليه أموال، ولذا يجب على أي شخص معه هاتف بخطين عليه أن ينشط كلا الخطين.
وأردف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه لن يتم محاسبة أصحاب الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بأثر رجعي لموعد تطبيق القرار.

وفجر مفاجأة حول هذا الموضوع، موضحا أن نسبة الـ 38 % موجودة منذ فترة وليس القرار وليد اليوم، ومعمول بها ولكن الجديد هو التطبيق على الأجهزة التي دخلت بطريقة غير شرعية.

وأشار محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هذا القرار من شأنه أن يقضي على تهريب الهواتف من الخارج ويخدم الصناعة المحلية للهواتف التي تقوم بها خمس شركات.
 

أحمد موسى المحمول اخبار أحمد موسى اخبار المحمول

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