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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

وزير الشباب والرياضة: ابني بيلعب كرة قدم وبعلم أولادي أنهم يبنوا نفسهم

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
هاجر ابراهيم
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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: “دائما مع أى موقف ربنا بيديني أمل فى التفكير فيه، وما يحززني هو فقدان عزيز، والحمد لله العام الماضي لم يكن هناك حاجة زى كدا، لأن هذا ليس به أمل إلا الصبر، وأسرتي وعائلتي كاملة الحمد لله”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “سنة سعيدة” المذاع عبر فضائية “المحور”: “عندي إبنتي ياسمين تدرس فى الجامعة الألمانية، ومصطفي فى الجامعة وبيلعب كرة قدم، ولعب فى طلائع الجيش ثم فيوتشر، وأنا بربي أولادي على موضوع أني بحققلهم المناخ وهو يجتهد وبعلمهم أنهم يبنوا نفسهم”.

وتابع: “أنضغت جدا فى بدايات الدورة الأولومبية، ومنذ عام 2019 قمنا بخطة تسير ب3 موجات، الأولي ل2021 الأولمبياد، الموجة الثانية ل2024، والموجة الثالثة من 2024 ل2028 تمهيدا ل2032، والذى كان فى تلك المخططات أستهدفنا فيه أن يكون الرياضة أسلوب حياة”.

وزير الشباب العام الجديد الدكتور أشرف صبحي عام 2024

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