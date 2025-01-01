قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الإعلان رسميا.. تفاصيل زواج مصطفى شعبان
تليفونك عليه رسوم ولا لأ؟| لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download وخطوات التحقق
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025
5.5 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية من يناير إلى نوفمبر 2024
دعاء اليوم الأول من رجب وسنن مستحبة فيه
أسعار الدواجن الآن في الأسواق
"أونلاين".. الجامع الأزهر يدشن مبادرة لتحفيظ القرآن لأبناء المصريين بالخارج
القرار رقم (1) لسنة 2025.. حركة تنقلات موسعة بهيئة الرعاية الصحية
علي جمعة: 3 عبادات في شهر رجب علينا الإكثار منها
مع بداية العام الجديد.. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية في هذه المحافظات
ليلة رأس السنة.. استشهاد 17 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على غزة
الدفاع المدني بغزة: 1500 خيمة تؤوي نازحين غمرتها مياه الأمطار بمخيمات النزوح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

5.5 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية من يناير إلى نوفمبر 2024

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
ولاء عبد الكريم
×

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024 5.5 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 17% وقيمة نمو 813 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.7 مليار دولار، وفقا لما اعلنه المجلس التصديري للصناعات الغذائية. 

تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، كما تتخطى تلك القيمة إجمالي قيمة صادرات القطاع في عام 2023 البالغة 5068 مليون دولار بقيمة زيادة 474 مليون دولار.

تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الاشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024، بقيمة 2936 مليون دولار، تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 15%. 

يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1083 مليون دولار بنسبة نمو 33% وتمثل 20% من إجمالي الصادرات، ثم الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 464 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 7%، وبعدها الولايات المتحدة بقيمة 302 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 40%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 756 مليون دولار، وتمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 8%.

وبالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الاشهر من يناير إلى نوفمبر من عام 2024، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 434 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 16%، يليها السودان بقيمة 363 مليون دولار ونسبة تراجع 20%، أمريكا بقيمة 302 مليون دولار ونسبة نمو 40%، ليبيا بقيمة 290 مليون دولار ونسبة نمو 19%، فلسطين بقيمة 275 مليون دولار ونسبة نمو 26%، هولندا بقيمة 241 مليون دولار محققة نسبة نمو 104%، الاردن بقيمة 221 مليون دولار محققة نسبة نمو 28%. المغرب بقيمة 201 مليون دولار ونسبة نمو 80%، العراق بقيمة 177 مليون دولار ونسبة نمو 10%، وفي المركز العاشر اليمن بقيمة 175 مليون دولار ونسبة نمو 1% مقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 241 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 123 مليون دولار، يليها المغرب بقيمة صادرات 201 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 89 مليون دولار/ وأمريكا بقيمة صادرات 302 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 86 مليون دولار، والسعودية بقيمة صادرات 434 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 64 مليون دولار، وفلسطين بقيمة صادرات 275 مليون دولار وقيمة نمو 57 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة صادرات 170 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 53 مليون دولار، والصومال بقيمة صادرات 85 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 50 مليون دولار، والبرازيل بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 50 مليون دولار، والاردن بقيمة صادرات 221 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 48 مليون دولار، وفي المركز العاشر ليبيا بقيمة صادرات 290 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 45 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى نوفمبر 2024، تصدرت القائمة صادرات مركزات المشروبات الغازية بقيمة 502 مليون دولار وبنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، يليها الدقيق والجريش بقيمة 428 مليون دولار، محققة نسبة نمو 7%، الفراولة المجمدة بقيمة 364 مليون دولار ونسبة نمو 13%، السكر بقيمة 357 مليون دولار ونسبة تراجع 21%. زيوت طعام بقيمة 283 مليون دولار ونسبة نمو 169%، عصائر بقيمة 258 مليون دولار ونسبة نمو 75%، بسكويت ومصنعات من الحبوب بقيمة 234 مليون دولار ونسبة نمو 21%، خضار مجمد بقيمة 233 مليون دولار ونسبة نمو 25%، زيتون مائدة بقيمة 219 مليون دولار ونسبة نمو 53%، بطاطس مجمدة بقيمة 204 مليون دولار ونسبة نمو 904%.

كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من 2014 إلى نوفمبر 2024 ما قيمته 40.5 مليار دولار.

الصادرات الصناعات الغذائية المجلس التصديري للصناعات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء أول يوم في رجب

دعاء أول يوم في رجب .. 3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

تقييمات الترم الثاني 2025

تقييمات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي | قرار عاجل بشأنها الآن

حالة الطقس

إنذار مبكر.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وبرودة شديدة

صيام أول رجب

هل صيام أول رجب يكون يومًا أم ثلاثة أم 7 أيام؟.. كثيرون لا يعرفون

حكم صيام اول رجب

حكم صيام أول رجب هل بدعة وكيف صامه النبي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المعاشات

بدء تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات.. اليوم

رسميا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025 - صورة أرشيفية

رسميًا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض - صورة أرشيفية

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 بعد آخر انخفاض

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

الدكتور ربيع الغفير: الزمن في القرآن الكريم دعوة للتفكر وعبادة عظيمة

أدعية العام الجديد

أدعية العام الجديد ورأس السنة الميلادية.. رددها الآن تفتح لك أبواب الخيرات

مكاتب تحفيظ القرآن الكريم

تحت إشراف الأزهر.. ضوابط جديدة لفتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم

بالصور

زوجة ماجد المصري تحتفل برأس السنة بإطلالة جريئة

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

في عيد ميلادها الـ40.. 10 صور أثارت ضجة لـ دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

قُبلة وداع لعام 2024.. ثراء جبيل تحتفل بذكريات زفافها الرومانسية.. صور

قُبلة وداعًا لعام 2024..ثراء جبيل تحتفل بذكريات زفافها الرومانسيةصور
قُبلة وداعًا لعام 2024..ثراء جبيل تحتفل بذكريات زفافها الرومانسيةصور
قُبلة وداعًا لعام 2024..ثراء جبيل تحتفل بذكريات زفافها الرومانسيةصور

هل تعلم ماذا يحدث لكليتك عند تناول اللب الأبيض؟

اللب الأبيض
اللب الأبيض
اللب الأبيض

فيديو

حكيم

اعتزال حكيم الغناء في 2025.. ما القصة؟

تامر حسنى

إزاي يا جدع.. تامر حسني يتعرض إلى موقف غريب بسبب معجب

ياسمين عز

اصبغي شعرك واعملى سحلب.. نصائح ياسمين عز للستات في رأس السنة

رانيا فريد يوسف

هددت أبويا بسبب الفن .. رانيا فريد شوقي تتحدث عن أسرار من حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

المزيد