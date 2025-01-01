مقررة «قومي المرأة» بكفر الشيخ تهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

هنأت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ومقررة قرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، الأنبا ماركوس، أسقف عام كفر الشيخ ودمياط، والأخوة الأقباط بمناسبة رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارتها ضمن وفد رفيع المستوي، لكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بمدينة كفر الشيخ.

وأعربت عن خالص التهاني للأقباط في هذا العيد السعيد، متمنية لهم دوام الصحة والسعادة والرخاء، مؤكدة أهمية تعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين جميع نسيج المجتمع المصري.

وقالت الدكتورة أماني شاكر: إننا في المجلس القومي للمرأة نؤكد أهمية تعزيز القيم النبيلة في مجتمعنا، مشيرة إلى أن الاحتفال بأعياد بعضنا البعض يعزز من اللحمة الوطنية ويدعم التماسك الاجتماعي، وهو ما يساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.