صندوق "الموارد البشرية" السعودي: دعم توظيف 169 ألفا في الربع الثالث من 2024

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية عن مساهمته في دعم توظيف 169 ألف مواطن ومواطنة خلال الربع الثالث من 2024، حيث بلغ إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والتمكين نحو 1.4 مليار ريال خلال نفس الفترة.

وصل عدد الأشخاص الذين ساهم الصندوق في توظيفهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى نحو 294 ألف مواطن ومواطنة للعمل في منشآت القطاع الخاص. كما استفاد 1.7 مليون مواطن ومواطنة من مختلف برامج ومنتجات الصندوق خلال نفس الفترة.

أما بالنسبة للمنشآت المستفيدة من الخدمات والمنتجات، فقد بلغ عددها نحو 139 ألف منشأة من مختلف مناطق المملكة، تعمل في كافة القطاعات الحيوية، حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024. كما بلغ إجمالي مبالغ الصرف على برامج دعم التدريب والإرشاد والتمكين التي قدمها الصندوق في التسعة أشهر الأولى من 2024 نحو 5.48 مليار ريال.