وصول بعثة الأهلي إلي الجزائر استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من وصول بعثة الأهلي إلي الجزائر إستعداداً لمواجهة شباب بلوزداد في دوري الأبطال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير:"وصول بعثة الأهلي إلي الجزائر إستعداداً لمواجهة شباب بلوزداد في دوري الأبطال".

فضل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم سفر اللاعب عمر كمال إلى الجزائر عصر اليوم، الأربعاء؛ لملاقاة شباب بلوزداد فى دورى أبطال أفريقيا .

وكان قد أصيب عمر كمال فى الركبة خلال الفترة الماضية ، وأصر الجهاز الفني على إراحته وتحديد برنامج تأهيلى له خشية من تفاقم الإصابة التى تعرض لها، وخضوعه لفحص طبى على ركبته عقب عودة بعثة الفريق الأحمر من الجزائر .

واستقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، على إجراء تعديلات على تشكيل الفريق الأحمر في مباراته المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائرى فى دورى أبطال أفريقيا .

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية، وقطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية في رحلة الدفاع عن اللقب المتوج به في آخر نسختين وأملا في تحقيق النجمة رقم 13 في تاريخه.