تعرف على أسباب وأعراض وعلاج متلازمة vexas

تعد متلازمة فيكساس VEXAS من الأمراض النادرة التى تصيب عددا محدودا من الأشخاص فى العالم وهى أحد أشكال أمراض المناعة الذاتية النادرة التي تسبب الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

ووفقا لما جاء فى موقع "clevelandclinic" تنتج الأمراض المناعية الذاتية عن مهاجمة الجهاز المناعي لجسمك عن طريق الخطأ بدلاً من حمايته ولا يعرف الخبراء سبب مهاجمة الجهاز المناعي للجسم.

أعراض متلازمة VEXAS



نرصد أعراض متلازمة فيكساس وهي الالتهاب، حيث يتسبب الالتهاب في ظهور أعراض أخرى، بما في ذلك:

حمى

انخفاض مستويات الأكسجين في الدم (نقص الأكسجين)

طفح جلدي

تورم

آلام المفاصل

سعال

ضيق في التنفس

عين حمراء

الصداع

تورم الخصيتين أو التهابهما .

العلاج الشائع لمتلازمة فيكساس VEXAS

الكورتيكوستيرويدات لتقليل الالتهاب، بالإضافة إلى مثبطات المناعة لتقليل استجابة الجهاز المناعي المفرطة.

في الحالات المتقدمة، قد يكون زرع نخاع العظم خيارًا لعلاج فشل النخاع، ويحتاج المرضى عادة إلى متابعة مع طبيب متخصص في أمراض المناعة الذاتية.