قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عبد القادر: آخر 6 شهور في الأهلي محصلش أي كلام بيني وبين كولر
بايدن: نحقق بشبهة صلة بين انفجار تسلا والدهس بنيو أورليانز
وفاة الفنان الكويتي عبد العزيز الحداد
أحمد عبد القادر: أنا أفضل من زيزو وتريزيجيه
أحمد عبد القادر: تعرضت للإصابة من كتر القهر والزعل بسبب كولر
وفاة منفذ "مجزرة مونتينيجرو" بعد محاولته الانتحار
محدش كلمني.. أحمد عبد القادر يكشف عن موقفه من الانتقال إلى الزمالك
خبير لوائح يكشف عن عقوبة مودرن سبورت بعد مشاركة 6 أجانب أمام الإسماعيلي
العقد مش لاقيينه.. أحمد عبد القادر يكشف عن موقف مثير مع الأهلي
تفاصيل أول زيارة رسمية لسلطات سوريا الجديدة إلى السعودية
5 وقائع مرعبة تضرب أوروبا وأمريكا في 2025..ماذا حدث أول أيام العام الجديد؟
لهذا السبب أخفيت الخبر.. مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أحمد عبد القادر: آخر 6 شهور في الأهلي محصلش أي كلام بيني وبين كولر

كولر
كولر
يمنى عبد الظاهر
×

كشف أحمد عبدالقادر، لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي قطر القطري، والمعار من الأهلي، عن تفاصيل علاقته مع السويسري مارسيلكولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال أحمد عبدالقادر، خلال حواره ببرنامج اللعيب، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر: "لا يوجد أي تواصل بيني وبيني كولر، أو أيمسؤول في النادي الأهلي في الفترة الحالية".

وأضاف: "آخر فترة ليا في الأهلي مكنش في كلام بيني وبين كولر، وتحديدًا في أخر 6 شهور".

وتابع: "حبي للأهلي لن يتأثر بسبب علاقتي مع كولر، أنا عائلتي كلها أهلاوية، إحنا متربين على حب النادي".

وأتم: "الوضع كان صعب في الفترة الأخيرة لي مع الأهلي، بسبب كولر".

الزمالك قطر القطري كولر الاهلي احمد عبد القادر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات البنك الأهلى

استثمر في شهادات البنك الأهلي وحقق أعلى ربح بكل الفروع| وإليك أعلى عائد في 2025

حالة الطقس

لمدة أسبوع| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

تحذير من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

تحذير من شعبة المحمول لمن يمتلك هاتفا بخطين

أرشيفية

مواعيد عمل البنوك في السنة الجديدة.. تفاصيل

رابط تنزيل تطبيق "تليفوني Telephony"

تطبيق تليفوني.. اضغط هنا للتأكد هل عليك رسوم مستحقة على الهاتف؟

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: الشبورة المائية ونشاط الرياح يسيطران على الأجواء

مشغولات ذهبية

565 جنيهًا زيادة متوقعة في أسعار الذهب بالسوق المحلية في 2024

بيرسي تاو

التنازل عن 500 ألف.. تفاصيل اتفاق الأهلي مع بيرسي تاو لفسخ التعاقد

ترشيحاتنا

عصير الطماطم

كوب واحد من عصير الطماطم يحدث ثورة في روتينك الصحي

تفريز السبانخ

أسهل طريقة لتخزين السبانخ سنة

تعرف على أسباب و أعراض وعلاج متلازمة vexas

تعرف على أسباب وأعراض وعلاج متلازمة vexas

بالصور

بالأحمر الناري.. روبي تستعرض جمالها بحفل رأس السنة

روبي
روبي
روبي

نرمين الفقى تحتفل بعيد رأس السنة بإطلالة لافتة

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

سعر فستان نيكول سابا فى 2025 يثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

بفستان شفاف.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جديدة من دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

زواج مصطفى شعبان

لهذا السبب أخفيت الخبر.. مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر

ضرائب المحمول

تليفونك عليه كام.. حكاية تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة |فيديوجراف

اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2025

من هو “أبو الحسن 600” وزير الدفاع السوري

وزير الدفاع السوري الجديد .. من هو مرهف أبو قصرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد