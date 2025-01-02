أحمد عبد القادر: آخر 6 شهور في الأهلي محصلش أي كلام بيني وبين كولر

كشف أحمد عبدالقادر، لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي قطر القطري، والمعار من الأهلي، عن تفاصيل علاقته مع السويسري مارسيلكولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال أحمد عبدالقادر، خلال حواره ببرنامج اللعيب، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر: "لا يوجد أي تواصل بيني وبيني كولر، أو أيمسؤول في النادي الأهلي في الفترة الحالية".

وأضاف: "آخر فترة ليا في الأهلي مكنش في كلام بيني وبين كولر، وتحديدًا في أخر 6 شهور".

وتابع: "حبي للأهلي لن يتأثر بسبب علاقتي مع كولر، أنا عائلتي كلها أهلاوية، إحنا متربين على حب النادي".

وأتم: "الوضع كان صعب في الفترة الأخيرة لي مع الأهلي، بسبب كولر".