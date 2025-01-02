مصيبة من غير ما تحس.. تحذير عاجل من حسام موافي لمشجعي الكرة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن نسبة مرضى الضغط العالي مرتفعة بشكل كبير على مستوى العالم وليس مصر فقط.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن أصعب تشخيص في الطب هو الضغط العالي، لافتًا إلى أن ضغط الإنسان يتغير 24 مرة في اليوم الواحد، أي بمعدل كل ساعة.

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من الانفعال الذي يحدث لمشجعي الكرة أثناء مشاهدة أي مباراة، قائلاً: «ممكن يحصلك مصيبة من غير ما تحس».

كما حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أيضًا، مرضى الضغط العالي، من تغييرهم للطبيب المعالج لهم، بعد أسبوع من تناول العلاج بعدم ظهور أي نتيجة، قائلاً: «متغيروش الدكتور وخليكم معاه عشان هو الوحيد اللي عارف علاج حالتكم».

