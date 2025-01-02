تنظيم الاتصالات: نسبة التصنيع المحلي من الهواتف المحمولة 10 ملايين جهاز سنويًا

أكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المنظومة الجديدة تهدف لضمان تنافسية التصنيع المحلي للهاتف المحمول الذي ستقوم به كبرى الشركات في العالم،ونعمل على ضمان مزايا تنافسية لمنتجات الشركات العالمية التي تقوم بتصنيع أجهزة المحمول في مصر.



وأضاف شمروخ، خلال مؤتمر صحفي، أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.



ولفت إلى أنه لا رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول من الخارج، وأن نسبة التصنيع المحلي من الهواتف المحمولة 10 ملايين جهاز سنويًا، وأن الإجراءات الجديدة لا تستهدف التضييق على المواطنين.

وأشار رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أننا نسعى لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة المحمول في مصر، ونعمل على توفير أجهزة المحمول بأسعار تنافسية وجودة مناسبة.