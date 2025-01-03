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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

توك شو.. بكري: حكومة الجولاني تبدأ خطة ممنهجة لطمس هوية الشعب السوري والدفاع المدني بغزة: تدمير 85% من مقدراتنا بالقطاع

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين
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تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الدفاع المدني بغزة: 85% من مقدراتنا بالقطاع دمرت
أكد المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، أن 85% من مقدرات الدفاع المدني بالقطاع دمرت، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .


مصطفى بكري: حكومة الجولاني تبدأ خطة ممنهجة لطمس هوية الشعب السوري
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حكومة الجولاني تبدأ خطة ممنهجة لطمس هوية الشعب السوري، مشيرا إلى أن الشعب السوري سيرى الأمرّين من خلال تلك الجماعة.


الزراعة : حريصون على توفير آليات تحمي الفلاح من تقلبات السوق
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن صندوق التكافل الزراعي يمثل إحدى الأدوات المهمة التي تهدف إلى خدمة الفلاح والمزارع المصري، وعلى الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة له، إلا أنه لم يحقق بالشكل الكافي متطلبات المزارعين، ولهذا السبب، أبدى وزير الزراعة، علاء فاروق، اهتمامًا كبيرًا بهذا الصندوق، مع التركيز على تفعيله لدوره المحوري في دعم الفلاحين وتجنب المخاطر التي قد يواجهونها.


الحوثيون: استهدفنا هذا الأسبوع للمرة الثانية حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بـ11 صاروخا
أعلن الحوثيون، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان بـ11 صاروخا ومسيرة هذا الأسبوع للمرة الثانية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: هجوم نيو أورليانز كان عملا إرهابيا متعمدا
أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ان هجوم نيو أورليانز كان عملا إرهابيا متعمدا، ولا نعتقد أن شخصا آخر كان متورطا في الحادث، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

نتنياهو يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية
أفاد إعلام إسرائيلي، بأن بنيامين نتنياهو  رئيس الوزراء الإسرائيلي يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .


قصف إسرائيلي.. الدفاع المدني الفلسطيني: لم نعد قادرين على تلبية نداءات الاستغاثة في غزة
أكد الدفاع المدني الفلسطيني، أن ما يجرى الآن في قطاع غزة جنون واضح لقوات الاحتلال ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .


إسلام كابونجا: مقابلة حمو بيكا كانت حلم حياتى وبغنى عشان كنت مظلوم
كشف مطرب المهرجانات إسلام كابونجا سبب دخوله مجال الغناء لافتا إلى أنه كان يمارس كرة القدم وتوقف بسبب أصابه تعرض لها.

وزير البترول الأسبق يكشف موعد استئناف عمليات الحفر في حقل ظهر
قال المهندس أسامه كمال، وزير البترول الأسبق، إنه كان من المقرر أن تستأنف شركة إيني الإيطالية عمليات الحفر في حقل ظهر للغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط 

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