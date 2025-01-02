أحمد الجمال: مصر تشهد طفرة في حقوق الإنسان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

أكد الكاتب الصحفي أحمد الجمال، أن مصر تشهد طفرة في حقوق الإنسان اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مشيرا إلى أن مصر كانت وما تزال مهددة بالتفكيك إلى أعراق وجهات وحضارات وعادات وتقاليد.

وقال أحمد الجمال، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه خلال فترة من الفترات كان هناك محاولة فهم الشعب المصري من جهات خارجية؛ من أجل صراع خفي مع دول أخرى، حتى نشأت المنظمات غير الحكومية الممولة، والتي أصبحت حالة سياسية قسمت المجتمع.

وتابع الكاتب الصحفي أحمد الجمال، أن فترات الحضارات القديمة لم يكن هناك منظومة حقوق إنسان إلا للطبقات العليا (قادة الجيش – النبلاء- الأثرياء)، وفي أمريكا أيضا هناك –حتى الآن- تفرقة عنصرية بين طوائف المجتمع.