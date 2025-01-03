أهم 10 أخبار اليوم: مدبولي يقدم العزاء.. وظائف بالحكومة.. والتقلبات الجوية تعود مجددًا

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددًا من الأخبار الهامة خلال الـ 24 ساعة الماضية كان من بينها الترحيب بإلغاء حبس الأطباء والإعلان عن وظائف بالحكومة، وعودة التقلبات الجويةمجددًا.

وفي التقرير التالي نستعرض الأخبار التي تم تناولها اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025..

رسالة نصية من القومي للاتصالات للهواتف المخالفة الأسبوع المقبل

استعد لتلقي رسالة نصية مهمة من الجهاز القومي للاتصالات، الأسبوع المقبل، إذا كان هاتفك مخالفًا.

أعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفعيل 492 ألف جهاز آيفون و725 ألف جهاز سامسونج خلال يوم واحد فقط، قبل دخول قرار حوكمة استيراد أجهزة المحمول حيز التنفيذ في 1 يناير 2025 الجاري.

عودة التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الجمعة، مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائلًا للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئا على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

الكيلو بـ 60 جنيه .. سر ارتفاع أسعار الليمون بالأسواق | وهذا موعد انخفاضه

شهدت أسعار الليمون فى مصر ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة نتيجة لعدة عوامل أبرزها زيادة الإقبال على الشراء، خاصة مع قدوم فصل الشتاء واقتراب شهر رمضان الكريم الذي يتهافت فيه الجميع على شراء المحصول نظرا لجودته واحتوائه على فيتامين سي .

أطباء القاهرة ترحب بإلغاء حبس "الدكاترة" في الأخطاء المهنية

رحب مجلس نقابة أطباء القاهرة بما أسفرت عنه نتائج اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د اشرف حاتم بحضور نقيب الأطباء د اسامة عبد الحي.

يأتي ذلك تزامنا مع قرار مجلس النقابة العامة للأطباء بتأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر لها غدا الجمعة.

أكثر من ألف وظيفة.. السكة الحديد تكشف التفاصيل الكاملة لشروط التعيين بالهيئة

طلبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل تعيين 1098 موظفًا في عدد من التخصصات، وفقًا لمسابقة منظمة لذلك.

رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء في شقيق وزير الخارجية بمسجد عمر مكرم

حرص رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على تقديم واجب العزاء، مساء اليوم الخميس، في مسجد عمر مكرم في وسط القاهرة، لوزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في وفاة شقيقه الأكبر السيد محمد أحمد عبد العاطي.

طريقة الاستعلام عن المعاشات عبر الموقع الالكتروني

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن قيمة المعاشات وفى السطور التالية نوضح التفاصيل . يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

مدينة بيليم الأمازونية البرازيلية ستكون محور الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ في نوفمبر2025، عندما تستضيف أحد أهم مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ في السنوات الأخيرة cop30.

ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ (ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ) ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ.

الصحفيين ترد على استفسارات الزملاء لاعتراضهم على أسعار الرحلات

أصدرت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين بياناً للرد على استفسارات الزملاء لاعتراضهم على أسعار الرحلات .

وقالت دعاء النجار رئيس لجنة النشاط ، تلقيت العديد من التساؤلات، والاتصالات بشأن أسعار رحلات نصف العام، ورحلات اليوم الواحد، فكان لا بد من توضيح الآتي: