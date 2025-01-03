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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

سلوى خطاب تتزوج ثري عربي في الفاشنيستا

سلوى خطاب
سلوى خطاب
قسم الفن
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تستعد الفنانة سلوى خطاب لعرض أحدث أعمالها الدرامية في الخليج وهو مسلسل "الفاشنيستا"، الذي تشارك في بطولته مع مجموعة من نجوم الكويت. 

مسلسل “الفاشنيستا” يعرض عبر منصة +OSN بداية من يوم 9 يناير الجاري، وهو عمل قصير مكون من 6 حلقات. 

وظهرت سلوى خطاب في برومو مسلسل “الفاشنيستا” وهي ترتدي فستان زفاف بجواز عريس ثري عربي. 

ويتناول الفاشنيستا ظاهرة مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، التي تجتاح الكويت ومنطقة الخليج عموماً؛ ويصور المسلسل شخصية مريم، التي تؤديها لولوة الملا، وهي مساعدة ذاتية تنتقل إلى العمل كمؤثرة تحفيزية طموحة، وسرعان ما يتحول سعيها النبيل لمساعدة الآخرين إلى هوس بالشهرة. 


وتم تصوير العمل في الكويت بمشاركة كل من لولوة الملا ، في فؤاد ، آسيا سلوى خطاب، بيبي العبدالمحسن، جمال الردهان ومحمد ميرزا، ومن إخراج أحمد عبد الواحد. 

اتهمت الفنانة سلوى خطاب، شخصا بالتشهير بها وسبها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وحررت ضده محضرا بقسم شرطة الجيزة في يوليو الماضي.

وقالت سلوى خطاب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "السوشيال ميديا جعلت الفنان مستباحا، وقدمت بلاغا ضد شخص قام بالتشهير بي لابد ألا أن نسكت لمجرد أننا مشاهير".

سلوى خطاب مسلسل الفاشنيستا لولوة الملا

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