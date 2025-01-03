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حدث ليلا | تراجع ملحوظ للدولار في البنوك.. سحب دواء شهير من الصيدليات.. ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة
الدولار رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في البنوك اليوم الجمعة 3-1-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

حدث ليلا | تراجع ملحوظ للدولار في البنوك.. سحب دواء شهير من الصيدليات.. ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

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حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الجمعة، ويتضمن أهم الأحداث.

الدولار رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في البنوك اليوم الجمعة 3-1-2025

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة اليوم الخميس 2 -1-2025، خاصة بعد تصريحات الحكومة المتعلقة بمرونة ...

أوقفوا شراءه فورًا.. سحب دواء شهير من الصيدليات لعلاج الضغط ورسالة هامة لمن تناولوه

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن قرارها بسحب مستحضر «Co-dilatrol tablet» من الصيدليات، استنادًا إلى تقارير صادرة عن الشركة المنتجة…

اندلاع حريق داخل مبنى تجاري في سموحة بالإسكندرية

اندلع حريق داخل مبنى تجاري بمنطقة سموحة في حي شرق الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة؛ دون وقوع إصابات.

مخبياه بالإيموجي.. ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

كشفت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، عن زواجها رسميًا وذلك للمرة الخامسة، دون الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بمعرفة شخصية زوجها الحالى.

زيزو يتعرض لوعكة صحية تهدد مشاركته أمام المصري بالكونفدرالية

كشف أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرضه لوعكة صحية، قبل مواجهة المصري البورسعيدي فيكأس الكونفدرالية الأفريقية.

بعد توقف 13 عاما.. الخطوط القطرية تعلن استئناف رحلاتها إلى سوريا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا، اعتباراً من 7 يناير الجاري، وذلك بعد 13 عاماً من التوقف.

إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل وإصابة العشرات| فيديو

أصيب 12 إسرائيليا أصيبوا خلال محاولة الهروب إلى الملاجئ، و9 آخرين جراء الهلع، وذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخاً أطلق من اليمن.

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب تشيلي

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الجمعة، أن الجزء الشمالي من جمهورية تشيلي تعرض لزلزال

تحطم طائرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

تحطمت طائرة صغيرة فوق سطح مستودع في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الخميس، وأودت بحياة شخصين، فيما أصيب 18 آخرين.

جيش الاحتلال ينسف مربع سكني في غرب مخيم جباليا بشمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد 9 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كوريا الجنوبية.. محققو مكافحة الفساد يصلون مقر إقامة الرئيس لاعتقاله

قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن محققي مكافحة الفساد يصلون مقر إقامة الرئيس يون سيوك يول تمهيدا لاعتقاله.


 

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