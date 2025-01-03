تستمر 6 أيام.. بدء العد التنازلي لنوة الفيضة الكبرى أشد نوات شتاء 2025

تكثر تساؤلات المواطنين خاصة خلال فصل الشتاء، عن معرفة آخر مستجدات الطقس بشكل يومي، نظرًا لتغيراته المفاجئة وتأثيره المباشر على حياتهم اليومية.

نوة الفيضة الكبرى

بدأ العد التنازلى لأشد نوات موسم الشتاء 2025، نوة الفيضة الكبرى، حيث لم يتبق سوى 7 أيام فقط على موعد هبوب نوة الفيضة الكبرى، والتي تكون عادة في 12 يناير من كل عام، وتستمر 6 أيام، فيما رفعت الأجهزة المعنية بالإسكندرية الطوارئ القصوى استعدادًا مبكرًا لأشد نوات موسم الشتاء ضراوة في عام 2025، وأصعبها وأشدها.

وتؤثر نوة الفيضة الكبرى على الإسكندرية يوم 12 يناير الجارى، وتستمر لمدة 6 أيام متواصلة، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح باردة تصل إلى حد الصقيع، وسط تحذيرات من نوة الفيضة الصغرى كونها من أشد وأصعب نوات شتاء 2025.

ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أجهزة المحافظة الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث، بالاستعداد الجيد والمبكر من الآن للنوة واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن جاهزية المحافظة للتعامل مع أي أحداث أو أزمات طارئة وخاصة النوة المقبلة على الإسكندرية وهى نوة الفيضة الكبرى، من خلال مراجعة جاهزية كافة المُعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية ومجابهة التغيرات المُناخية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، حالة الطقس في الإسكندرية ومحافظات الجمهورية الجمعة، حيث تستقبل المحافظات الواقعة في السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحرى موجة صقيع وأمطارًا متفاوتة ورياحًا نشطة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية يصل لحد الصقيع على الشوارع المطلة على الزراعات.

وترتفع الرطوبة في الإسكندرية الجمعة إلى 58% والأمطار المتوقعة بنسبة 5% والرياح 16 كم/ساعة، والدرجة العظمى 18 درجة مئوية والصغرى 12.

ويكون الموج في البحر الأبيض المتوسط خفيفًا ومعتدلًا وترتفع الأمواج من متر إلى 1.5 متر وفى البحر الأحمر ترتفع من متر إلى 1.75 متر.

وتستقبل الإسكندرية أشد نوات الشتاء 2025 ضراوة وقسوة وهى نوة الفيضة الكبرى فيما كشف جدول هيئة ميناء الإسكندرية مواعيد نوات الإسكندرية 2024- 2025 ومدة سقوط الأمطار في كل نوة منها.

- نوة الفيضة الكبرى، تبدأ في 12 يناير وتستمر لمدة 6 أيام.

- نوة الغطاس تتزامن مع ليلة عيد الغطاس وتكون يوم 18 يناير، وتستمر لمدة 3 أيام.

- نوة الكرم، تختتم نوات الإسكندرية في شهر يناير وبالتحديد يوم 28 من ذلك الشهر، وتستمر 7 أيام أي تستمر حتى بداية شهر فبراير وسميت بهذا الاسم بسبب غزارة الأمطار خلالها.

نوة الشمس الصغرى وستبدأ في 18 فبراير وتستمر ثلاثة أيام، مع تساقط أمطار غزيرة.

نوة السلوم، وتبدأ في 2 مارس وتستمر لمدة يومين.

نوة الحسوم، وستنطلق في 9 مارس وتستمر سبعة أيام.

نوة الشمس الكبرى، ومن المفترض أن تبدأ في 18 مارس وتستمر ليومين.

نوة عوة (برد العجوزة)، والتى تختتم موسم النوات في نهاية مارس، وتستمر لمدة ستة أيام.

الاستعدادات المبكرة لأشد نوات موسم الشتاء

وكانت قد أعلنت الأجهزة المعنية بالإسكندرية، تنفيذ خطة طوارئ قصوى ضمن الاستعدادات المبكرة لأشد نوات موسم الشتاء ضراوة فى عام 2025، وهى نوة الفيضة الكبرى.

وشهد الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، اصطفاف مُعدات المحافظة الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث، بمقر ديوان عام محافظة الإسكندرية.

ويأتى هذا الاصطفاف بهدف اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن جاهزية المحافظة للتعامل مع أي أحداث أو أزمات طارئة خاصة نوة الفيضة الكبرى، من خلال مراجعة جاهزية كافة المُعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية ومجابهة التغييرات المُناخية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال الحافظ أن إجمالي عدد معدات المحافظة 1250 مُعدة هندسية ذات طبيعة خاصة ومركبة مجهزة وناقلة، تتضمن: (مُعدات الصرف الصحي، ومُعدات شركة مياه الشرب، والمُعدات الهندسية للأحياء، ومُعدات شركة الكهرباء، وسيارات الإسعاف)، فضلا عن أن هناك أطقم فنية مُدربة في مختلفة القطاعات على استخدام تلك المُعدات للتعامل الفوري والتدخل السريع بالمناطق المتضررة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ عدة سيناريوهات للتعامل مع نقاط تجمع الأمطار بالمحافظة خلال النوات الماضية.